Gimnasia de Jujuy venció a Quilmes en el 23 de Agosto y se prende arriba en la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy volvió a hacerse fuerte en casa, golpeó en el amanecer del partido y derrotó 1 a 0 a Quilmes Atlético Club en el estadio Estadio 23 de Agosto, por la tercera fecha de la Primera Nacional. El equipo de Hernán Pellerano sumó tres puntos vitales, alcanzó las seis unidades y se acomodó en el podio de la Zona B, a tiro del líder.

La clave fue el golpe tempranero. A los 6 minutos del primer tiempo, la presión alta de Cristian Menéndez forzó un error en la salida del fondo cervecero. Hugo Soria, oportuno y letal, tomó la pelota y definió con categoría para estampar el 1-0. Fue un gol que cambió el paisaje del partido y desató la fiesta albiceleste en la Tacita de Plata.

Desde ese momento, Gimnasia de Jujuy administró ventajas y emociones. Quilmes asumió el protagonismo con mayor tenencia, adelantó líneas y buscó lastimar por las bandas, pero chocó con un Milton Álvarez seguro bajo los tres palos y con una última línea que, aun con algunas desconcentraciones, respondió en los momentos decisivos. Domínguez y Lavezzi insinuaron peligro, pero sin precisión en los metros finales.

En el complemento, el trámite se volvió más intenso. El “Cervecero” empujó, cargó el área con centros y generó situaciones aisladas, como un cabezazo con pique al suelo que Álvarez controló con firmeza. La respuesta del Lobo llegó con inteligencia desde el banco: Pellerano movió las piezas y los ingresos de Paradela, Gallardo y Argañaraz le dieron oxígeno y profundidad al equipo.

Paradela asumió la conducción, Gallardo aportó pausa y criterio, mientras que Abel encontró espacios para inquietar a Glellel. Incluso hubo una clara para liquidarlo tras un centro preciso que el arquero visitante desvió al córner. El resultado quedó corto, pero la sensación fue de control en los momentos determinantes.

En conferencia, Pellerano fue claro: no siempre se puede jugar bien, pero cuando el partido se complica hay que imponerse en el resultado. Y eso hizo Gimnasia de Jujuy. Aprendió de lo ocurrido ante Chacarita Juniors, entendió que la categoría no perdona y capitalizó su momento.

Con dos victorias en tres fechas, seis puntos y una identidad cada vez más marcada, Gimnasia de Jujuy ilusiona a su gente. En el 23 de Agosto, el Lobo volvió a rugir. Y cuando ruge en casa, el mensaje es claro para toda la Primera Nacional: en Jujuy, manda el Lobo.

Resumen del partido

GIMNASIA DE JUJUY 1: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi; Francisco Molina, Hugo Soria, Francisco Maidana y Maximiliano Casa; Mauro Cachi y Cristian Menéndez. DT Hernán Pellerano.

GOL: Hugo Soria (7’).

AMONESTADOS: Francisco Maidana y Guillermo Cosaro.

CAMBIOS: David Gallardo por Mauro Cachi, Abel Argañaraz por Francisco Molina, Federico Paradela por Maximiliano Casa, Octavio Bianchi por Cristian Menéndez y Claudio Pombo por Francisco Maidana.

QUILMES 0: Esteban Glellel; Martin Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde, Ián Rasso y Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Juan Yangali y Ramiro Luna; Alexis Domínguez y Agustín Lavezzi. DT Alfredo Grelak.

AMONESTADO: Ariel Kippes.

CAMBIOS: Aaron Spetala por Alexis Domínguez, Axel Batista por Ramiro Luna, Thomas Ortega por Ramiro Martínez, José Barreto por Agustín Lavezzi y Mauro Fernández por Martín Vallejos.