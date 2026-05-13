Segunda jornada del programa “La Muni Vive Jujuy Básquet”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy junto a la Federación de Básquet continúan desarrollando el programa “La Muni Vive Jujuy Básquet”, iniciativa que permite a los niños y niñas de los centros deportivos municipales vivir la experiencia de una jornada deportiva en un ámbito profesional. La nueva convocatoria tuvo como protagonistas a los chicos de los barrios Malvinas y Chijra quienes disfrutaron de una jornada de integración y de un partido en formato profesional.

La segunda jornada del programa tuvo como protagonistas a los chicos de los centros deportivos de Malvinas y Chijra quienes, además de conocer las instalaciones del Estadio Federación disputaron un partido en la cancha profesional. La actividad fue destacada por funcionarios del municipio quienes además celebraron el acompañamiento brindado por los familiares de los chicos.

En la ocasión, el sub secretario de Gobierno, Rodrigo Altea, explicó que la propuesta refleja la “apertura que hace la Federación de Básquet en este estadio tan icónico de la ciudad”. A la vez, destacó que el mencionado programa, “tiene que ver con el fomento del deporte, sobre todo entre los chicos que tienen la oportunidad de venir a competir, a jugar, a mostrar sus habilidades, y también a entusiasmarse con lo que es, en este caso, el básquet, aprovechando también los recursos humanos que tenemos en el municipio”.

Además de valorar el compromiso del profesor Oscar Vaquera, celebró el acompañamiento y la confianza brindada por los familiares de los chicos que garantizan, según sus palabras, “la iniciación deportiva en nuestra ciudad”. Con igual criterio, puso de relieve la política integradora que desarrolla el municipio que facilita trabajos conjuntos con entidades sociales y deportivas, como la Federación de Básquet y diferentes clubes de la ciudad. Respecto de esto último, dijo, “podemos hablar de una labor social para poder generar más y mejores deportistas, pero también para generar un espacio de contención a través del deporte y de la salud”.

Atento a la segunda jornada de integración, el director general de Deportes del municipio capitalino, Gustavo Hiruela, sostuvo que con la participación de los equipos de los barrios Chijra y Malvinas se cumple con la rotación de todos los centros deportivos de manera que todos los chicos “puedan vivir una experiencia como si fueran jugadores profesionales”.

“Se abrió la Federación, se los se los trató como profesionales, entraron al vestuario, se cambiaron en el mismo lugar donde se cambian los profesionales, y con la chicharra y con el locutor que lo anunció, así que la verdad es una muy linda experiencia y sobre todo se los motivó para que sigan haciendo deporte”, comentó, para luego agradecer el apoyo brindado por los padres que llegaron al Estadio para alentar a sus hijos.

Por su parte, el jefe de equipo de Jujuy Básquet, Oscar “Chispa” Vaquera, consideró que la puesta en marcha del programa “La Muni vive Jujuy Basquet”, permite brindarles a los chicos, “la vivencia que tiene un deportista, un jugador de básquet de liga argentina”. Asimismo, aclaró que, “vamos a ir rotando a todos los centros deportivos para que puedan participar”.

“La experiencia es que los chicos vengan, utilicen el vestuario, se los presente, utilicen una entrada oficial a la cancha, una presentación oficial, todo, y asemejar lo que más podamos de lo que vive un jugador profesional el día del juego”, enfatizó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/t8c6o7qPvKk