Gimnasia de Jujuy reaccionó a tiempo, lo dio vuelta ante Colegiales y mantiene viva la ilusión del ascenso

El hincha de Gimnasia de Jujuy volvió a irse del estadio con el pecho inflado. El “Lobo” supo sufrir, reaccionó en el momento justo y terminó imponiéndose 2 a 1 ante Colegiales en el estadio Estadio 23 de Agosto, por la quinta fecha de la Primera Nacional.

El equipo jujeño mostró dos caras muy distintas. Una primera mitad llena de dudas y un segundo tiempo en el que sacó a relucir carácter, jerarquía y la energía de su gente para quedarse con tres puntos que lo mantienen prendido en la pelea de la Zona B.

Un primer tiempo que encendió las alarmas

El comienzo no fue el esperado para el conjunto dirigido por Hernán Pellerano. Gimnasia de Jujuy intentó tener la pelota pero le faltó claridad, cometió errores en la salida y generó muy poco peligro en el arco defendido por Emilio Di Fulvio.

La visita, sin hacer demasiado, supo aprovechar una desatención. A los 30 minutos, tras una jugada que se inició por la derecha, el remate de Franco Zicarelli encontró respuesta de Milton Álvarez, pero el rebote quedó servido para Nicolás Toloza, que empujó la pelota al fondo de la red y silenció momentáneamente el estadio.

El “Lobo” se fue al descanso perdiendo y con muchas preguntas por responder.

Molina cambió la historia

En el entretiempo, Pellerano movió el banco y la historia cambió por completo. El ingreso de Francisco Molina fue determinante para darle otra dinámica al equipo.

Antes del primer minuto del complemento, Molina desbordó por izquierda, dejó a su marcador en el camino y envió un centro perfecto que Cristian Menéndez transformó en el empate. El estadio explotó y el partido entró en otra dimensión.

El envión anímico que bajó de las tribunas se trasladó al campo de juego. Gimnasia empezó a dominar, a jugar más cerca del área rival y a generar situaciones.

A los 12 minutos llegó la obra de arte de la tarde. Molina tomó la pelota en el vértice izquierdo del área y sacó un zurdazo formidable que se clavó en el ángulo, imposible para Di Fulvio. Golazo y remontada completa para el 2 a 1.

Orden, carácter y tres puntos vitales

Con la ventaja a favor, el conjunto jujeño logró acomodarse en el campo. Los ingresos de Diego López y Martín Lazarte aportaron equilibrio en la mitad de la cancha y el equipo consiguió sostener el resultado hasta el final.

Colegiales intentó reaccionar, incluso tuvo una última aproximación que generó polémica, pero Gimnasia supo resistir y cerrar una victoria muy festejada.

Tras el encuentro, Pellerano explicó la decisión de mover el banco:

“Los cambios estaban planeados. Sabíamos que Molina y Casa podían aprovechar los espacios del segundo tiempo”, señaló el entrenador.

También destacó la jerarquía del plantel: “Ganamos por virtudes individuales. Cuando no aparece el funcionamiento colectivo, estos jugadores marcan la diferencia”.

Por su parte, Molina se mostró feliz por su actuación y por volver al gol: “El primer tiempo fue complicado, pero en el segundo fuimos superiores y se vio el trabajo de la semana”, afirmó.

Un Lobo que quiere ser protagonista

Con este triunfo, Gimnasia de Jujuy suma 9 puntos en cinco fechas y se mantiene muy cerca de la cima de la Zona B, alimentando la ilusión de pelear bien arriba en el torneo.

El próximo desafío será como visitante frente a Tristán Suárez, donde el Lobo buscará seguir sumando para consolidar su buen arranque.

Por ahora, en Jujuy hay un mensaje claro: este equipo sabe sufrir, sabe reaccionar y está decidido a dar pelea.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

GIMNASIA DE JUJUY 2: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi; Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Paradela y Abel Argañaraz; Mauro Cachi y Cristian Menéndez. DT Hernán Pellerano.

GOLES: Cristian Menéndez (46’) y Francisco Molina (57’).

AMONESTADOS: Hugo Soria y Nicolás Dematei.

CAMBIOS: Maximiliano Casa por Delfor Minervino, Francisco Molina por Mauro Cachi, Diego López por Federico Paradela, Martín Lazarte por Emiliano Endrizzi y Octavio Bianchi por Cristian Menéndez.

COLEGIALES 1: Emilio Di Fulvio; Leonel Ortiz, Emanuel Insúa, Ezequiel Aguirre y Francisco Hanashiro; Franco Malagueño, Federico Marín, Elías Ocampo y Francisco Zicarelli; Nicolás Toloza y Lucio Castillo. DT:Leonardo Fernández.

GOL: Nicolás Toloza (30’).

AMONESTADOS: Nicolás Toloza y Emilio Di Fulvio.

CAMBIOS: Mauro Albertengo por Nicolás Toloza, Mateo Mamani por Franco Zicarelli, Gonzalo Baglivo por Elías Ocampo y Rodrigo Monserrat por Lucio Castillo.