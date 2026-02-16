Gimnasia de Jujuy logró una victoria contundente en el arranque de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy inició la temporada 2026 de la Primera Nacional con una victoria contundente y muy celebrada: 2 a 1 frente a Ferrocarril Midland, en una tarde que combinó eficacia, solidez colectiva y una comunión total con su gente en el estadio “23 de Agosto”.

El conjunto jujeño edificó su triunfo con dos goles de Cristian “Polaco” Menéndez, quien volvió a demostrar su vigencia y olfato en el área, mientras que Juan Cruz Vega descontó en tiempo de descuento para la visita, estableciendo el resultado definitivo.

Al término de la primera jornada, el “Lobo” se ubicó en lo más alto de la Zona B con tres puntos, compartiendo la posición con Agropecuario Argentino, Nueva Chicago, Gimnasia y Tiro de Salta y Atlanta.

De esta manera, el elenco albiceleste coronó una semana intensa, marcada por resonantes triunfos tanto en la Copa Argentina como en el certamen de ascenso, razones suficientes para desatar un verdadero carnaval futbolero en el barrio Luján.

Una identidad en construcción

Más allá del resultado, lo que comienza a distinguir a este Gimnasia de Jujuy es una identidad futbolística clara. El equipo dirigido por Hernán Pellerano se asienta, ante todo, en la seguridad, el carácter y la contundencia. No se trata únicamente de nombres propios, sino de un sistema que prioriza el orden y la disciplina táctica.

La estructura defensiva mostró solidez granítica, mientras que el mediocampo desplegó una dinámica intensa, capaz de asfixiar al rival, recuperar con rapidez y proyectar el ataque con criterio. El triunfo se cimentó en el equilibrio general del equipo, pero terminó de definirse en las áreas, donde la diferencia fue notoria.

La estrategia ofensiva del local fue clara: utilizar las bandas como verdaderas autopistas. A partir de penetraciones veloces por los costados, Gimnasia logró desarticular el bloque bajo del adversario y enviar centros precisos al corazón del área. Allí emergió la figura de Menéndez, quien capitalizó esas oportunidades con eficacia quirúrgica y aportó la cuota goleadora indispensable para transformar el buen funcionamiento en puntos concretos.

Lo más destacable no es solo el marcador favorable, sino las sensaciones que transmite el equipo. Desde un andamiaje colectivo sólido, Gimnasia de Jujuy no solo gana: convence.

“Fuimos ampliamente superiores”

Al finalizar el encuentro, el entrenador Hernán Pellerano manifestó su satisfacción por la rápida asimilación de la propuesta futbolística.

“Estoy contento de que la idea de juego se vea en tan poco tiempo. Los jugadores están convencidos”, afirmó. En ese sentido, explicó que la adaptación fue natural debido a que cuenta con “un equipo ordenado”.

El DT también resaltó la inteligencia de sus dirigidos, subrayando que “ejecutan de forma perfecta lo planificado durante la semana”, lo que se traduce en buenos rendimientos individuales y colectivos. “Son jugadores que tienen las capacidades y la jerarquía necesarias para plasmar el plan de juego”, argumentó, al tiempo que reafirmó la intención de “ser protagonistas en todas las canchas”.

Por su parte, Cristian Menéndez puso el foco en la actuación global del equipo: “Impusimos nuestras condiciones y generamos muchas situaciones de gol”, remarcó. El delantero se mostró “contento por el rendimiento” y destacó que “todos aportan en cada aspecto del juego”.

Además, valoró el acompañamiento del público y la importancia de comenzar el torneo con dos triunfos consecutivos: “Sabemos que los hinchas esperaron mucho para volver a la cancha a alentar a Gimnasia. Darles estas victorias nos motiva a seguir ganando”, concluyó.

Síntesis del partido

Gimnasia de Jujuy 2

Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi; Maximiliano Casa, Hugo Soria, Francisco Maidana y Francisco Molina; Mauro Cachi y Cristian Menéndez.

DT: Hernán Pellerano.

Goles: Cristian Menéndez (29’ y 34’).

Amonestado: Federico Paradela.

Cambios: Diego López por Delfor Minervino; Axel Pinto por Maximiliano Casa; Abel Argañaraz por Mauro Cachi; Federico Paradela por Francisco Molina; Octavio Bianchi por Cristian Menéndez.

Ferrocarril Midland 1

Mauro Leguiza; Lautaro Laharque, Genaro Cepeda, Fernando Gonzales y Pablo Casarico; Maximiliano Rogoski, Nicolás Violini, Agustín Campana y Marco Roseti; Rodrigo Cao y Elías Torancio.

DT: Joaquín Iturrería.

Gol: Juan Cruz Vega (93’).

Amonestados: Marco Roseti y Leonel Gigli.

Cambios: Leonel Gigli por Pablo Casarico; Dylan Aguilar por Agustín Campana; Mariano Penepil por Elías Torancio; Juan Cruz Vega por Lautaro Díaz; Jeremías Perales por Nicolás Violini.