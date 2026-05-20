Crearán un protocolo para el sistema nomenclador de calles y espacios verdes

Al término del encuentro, la arquitecta Liliana Giménez explicó: “tuvimos la visita de la Directora de Planificación del Municipio, que vino a tratar temas que son específicos de su dirección, que es el sistema nomenclador de calles y espacios verdes”.

Además, destacó: “tenemos que trabajar en conjunto, Concejo con Municipio, para la imposición de nombres de calles e identificación, porque viendo todos los expedientes que tiene la comisión, hay grandes sectores de la ciudad que todavía no están nomenclados, estamos buscando darle respuestas a esos sectores por un tema de identidad”, agregando que “no podemos tener personas viviendo en lugares que se identifiquen como manzana, lote y no tenga nombre la calle y su número, que para cualquier tipo de servicio te piden calle y número, es un derecho esencial de cualquier ciudadano contar con la identificación de su propiedad”.

Para finalizar, dijo: “quedamos en trabajar en conjunto para hacer un protocolo y establecer que el Concejo reciba un mapa actualizado de cómo está la situación en toda la ciudad, esperamos que nos hagan llegar el mapa completo, así nosotros podemos actuar sobre ello”.

Por su parte, la Directora de Planeamiento Urbano de la Municipalidad, Martina Weibel, explicó: “fuimos citados a la comisión para tratar temas de denominación de calles y para generar un protocolo de nombramiento de calles, en la cual la Dirección de Planeamiento Urbano está haciendo todo un mapeo general de la ciudad y determinando cuales son las calles que ya están con denominaciones, para poder hacer un archivo y poder agilizar la tramitación de calles en la ciudad”.

“Se definió que vamos a trabajar conjuntamente con el Concejo Deliberante para generar la base de datos y poder intercambiar información para poder mejorar esa base de datos y agilizar el trámite”, expresó, finalmente, la arquitecta Weibel.