Abordaje en región. Se fortalece el trabajo de los dispositivos de atención de las Yungas

Con el objetivo de fortalecer el abordaje territorial se realizó una reunión con los dispositivos de atención de la zona de las Yungas.

La Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro encabezó un encuentro de trabajo junto a los equipos de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de la región de las Yungas, fortaleciendo las acciones de los dispositivos.

Participaron profesionales de los dispositivos de Yuto, Caimancito, San Pedro, Libertador General San Martín y Santa Clara intercambiando experiencias entre los distintos equipos interdisciplinarios, abordando aspectos vinculados al funcionamiento de cada Centro, las modalidades de intervención y las estrategias implementadas para mejorar la calidad de atención destinada a mujeres y personas de la diversidad sexual que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

Se trabajó sobre la importancia del autocuidado de las y los profesionales que integran los equipos, teniendo en cuenta que el acompañamiento en procesos de reparación es fundamental porque se escuchan historias fuertes, se sostiene en dolores profundos, lo que requiere pausas, espacios de escucha y redes donde los y las profesionales también sean sostenidos/as.

Estos encuentros forman parte de las políticas impulsadas por la Dirección de Abordaje Integral contra a Violencia de Género, orientadas al seguimiento continuo de los equipos, promoviendo instancias de articulación, evaluación y construcción colectiva de herramientas que fortalezcan el trabajo diario en cada localidad.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se remarcó la importancia de continuar generando estos encuentros regionales que permiten intercamibar experiencias, identificar desafíos comunes y intensificar el trabajo en red, garantizando una respuesta más cercana, eficiente y de acompañamiento para toda la comunidad.

Estuvo presente el Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género, Leonardo Fernández y la Coordinadora de los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, Gabriela Salinas.