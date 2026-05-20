DPA. Arquitectura inició las obras en espacios para deportes

Iniciaron obras para reconstruir a nuevo el polideportivo 530 Viviendas. Habrá mejoras y reacondicionamientos en 50 espacios para deportes este año.

La Dirección Provincial de Arquitectura (DPA), a cargo de Horacio Calsina, vuelve este año a desplegar el Plan de Mejoras en Clubes Deportivos y Espacios Recreativos, e inició obras en un primer polideportivo, el de las 530 Viviendas, de San Pedrito, al que las reformas, además de replantearlo y reconstruirlo a nuevo, lo dotarán de condiciones de seguridad.

El inicio de obras se da junto a las tareas de limpieza de otro proyecto de obras, el del Polideportivo 308 Viviendas, en Alto Comedero, y es punta de lanza de un primer conjunto de 10 obras de un total de 50 previstas para este año.

El antecedente destacado es el Plan desplegado en 2025.

La decisión de abordar espacios deportivos y recreativos tiene implícita la búsqueda de fortalecer el tejido social en los barrios de pueblos y ciudades jujeñas, al tiempo que aportar al sostenimiento del trabajo y del empleo local. En ese marco, durante 2025 se concretaron mejoras, ampliaciones y modificaciones en 50 espacios deportivos, lo que tuvo su broche de cierre con la destacada inauguración de la renovación de las canchas del predio deportivo del RIM 20.

Ahora, como parte del nuevo despliegue del Plan en 2026, las obras iniciarán en barrios capitalinos y de Palpalá, y seguirán luego en otras ciudades. El plan, asimismo, aporta al sostenimiento del trabajo local, ejecutando las obras con contratistas locales, empresas y cooperativas de trabajo jujeñas.

El proyecto de obras del polideportivo 530 Viviendas respondió especialmente a dotar de condiciones de seguridad estructurales y en torno al espacio circundante.

Para la mejora estructural y el objetivo de otorgar seguridad, se levantó todo el hormigón, se realizó la nivelación correspondiente y se volvió a hormigonar, empezando por las partes más dañadas y avanzando por las menos complejas. Actualmente se está colocando el cerco perimetral.

El replanteo del polideportivo que implica el proyecto de obras de Arquitectura en el lugar, así, supera condiciones adversas, y dará como resultado un polideportivo reconstruido a nuevo.

El otro proyecto de obras iniciado, en el polideportivo 308 Viviendas, también implica superar y ampliar condiciones constructivas, como la construcción de gradas para espectadores, nueva nivelación, nueva iluminación y cercado perimetral, entre otras.

Las obras por venir son para los polideportivos de los barrios 25 de Mayo, en Palpalá; y Bajo Puente Otero, 127 Viviendas (Las Marías I y II), Santa Elena (B°Bárcena), y René Favaloro, en San Salvador de Jujuy.