Actividades. «Regiones Vivas» llega a Perico y El Carmen con una propuesta que impulsa la producción y la identidad jujeña

La muestra itinerante reunirá a productores, artesanos, emprendedores y artistas de las cuatro regiones de la provincia, promoviendo el desarrollo económico local y la integración cultural.

El Gobierno de Jujuy, a través de sus distintas áreas y en coordinación directa con los municipios locales, confirmó el cronograma y los espacios donde se desarrollará la muestra itinerante «Regiones Vivas».

La propuesta busca visibilizar el gran potencial productivo, cultural, gastronómico y turístico jujeño, reuniendo a productores de las cuatro regiones de la provincia: Valles, Quebrada, Puna y Yungas.

La iniciativa, que contará con entrada libre y gratuita, tiene como objetivo principal acercar el trabajo de los emprendedores locales a los principales centros urbanos, fortaleciendo así la economía regional.

La primera jornada se desarrollará el viernes 22 de mayo, de 09:00 a 20:00 horas, en el Polo Cultural del barrio Santa Rosa de Perico, ubicado en la playa de estacionamiento del Polo Comercial y Cultural, a metros del Mercado Mayorista.

Durante la jornada se llevarán adelante actividades institucionales, cocina en vivo, espectáculos artísticos, muestras culturales, entrevistas a productores y presentaciones musicales, además de la entrega de reconocimientos a emprendedores y artesanos participantes.

La segunda presentación tendrá lugar el sábado 23 de mayo en Plaza Domingo T. Pérez de El Carmen, en el marco de los festejos por el 52° aniversario de la ciudad.

El programa incluirá la inauguración de la Expo Productiva “Regiones Vivas”, propuestas gastronómicas, presentaciones de ballets folklóricos, entrevistas a productores, pintura en vivo y espectáculos musicales durante toda la jornada.

Asimismo, se prevé la participación de destacados artistas locales y regionales, consolidando un espacio de encuentro para las familias y visitantes.

Quienes recorran la muestra podrán conocer y adquirir productos representativos de la matriz productiva jujeña, destacándose especialmente los vinos de altura, reconocidos a nivel nacional e internacional por su calidad y características únicas.

Además, la expo contará con productos innovadores desarrollados en la provincia, como el kétchup elaborado a base de chilto o tomate de monte, originario de las Yungas, y la producción de espirulina, un superalimento que continúa creciendo en Jujuy gracias a sus propiedades nutricionales y al desarrollo biotecnológico local.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Gestión de la Gobernación, junto a los municipios de Perico y El Carmen, invita a toda la comunidad a participar de una experiencia que pone en valor el trabajo de productores y emprendedores, fortaleciendo la identidad y el desarrollo de cada región de la provincia.