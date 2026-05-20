Gestión. Jujuy presente en un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud

Entre otros temas, se analizaron avances de la Vacunación Antigripal 2026, situación por hantavirus y datos nacionales de Salud Escolar.

Con la participación del secretario de Salud de Jujuy, Jorge Camacho, se realizó este lunes un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA) en la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y con la presencia de referentes de las carteras sanitarias provinciales.

En la jornada, se firmó un acta de compromiso para fortalecer el funcionamiento del sistema sanitario federal y garantizar por parte de Nación la distribución de vacunas y el acompañamiento en la provisión de medicamentos de alto costo mientras se avanzó en una agenda de trabajo orientada a mejorar la planificación, la eficiencia en las compras y la articulación entre jurisdicciones.

Entre los temas abordados, se analizó el circuito de compras de medicamentos oncológicos y de alto costo impulsado por la cartera sanitaria nacional que, según la proyección para 2026, permitiría asistir a un 27,3% más de pacientes que el año pasado.

Respecto a la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal, se destacó el incremento del 18% en la cobertura teniendo en cuenta los datos 2025.

Sobre los resultados del informe del Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE) 2024 se detalló que casi la mitad de los niños de 5 a 13 años presentan problemas vinculados a la salud bucodental mientras que el 42,6% de ellos evidencia enfermedades nutricionales como sobrepeso y obesidad por lo que se instó a las jurisdicciones a acrecentar las acciones de promoción y prevención en salud en el ámbito escolar.

Por último, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) presentó el proyecto de modificación de la Ley 27.447 que buscará modernizar los alcances de la figura de presunto donante y garantizar formas más seguras de trazabilidad y desde la Dirección de Medicina Transfusional se compartieron los cambios introducidos por el nuevo Sistema Nacional de Sangre para modernizar el proceso de donación y transfusión siendo una de las principales modificaciones la implementación de un modelo de donación 100% voluntaria y habitual.