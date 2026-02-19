Juan Pablo Loustau impartirá justicia en Chacarita–Gimnasia de Jujuy por la Primera Nacional

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó las autoridades arbitrales para el duelo que animarán Chacarita Juniors y Gimnasia y Esgrima de Jujuy este domingo 22 de febrero, desde las 17, por la segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El encargado de dirigir el encuentro será Juan Pablo Loustau, quien estará acompañado por Adrián Delbarba como asistente 1 y Erik Grunmann como asistente 2. El cuarto árbitro designado es Elías Viglione. El partido se disputará en el estadio de Chacarita, en la localidad bonaerense de San Martín.

El cruce asoma como uno de los atractivos de la jornada, ya que ambos equipos comenzaron el torneo con expectativas de protagonismo. Gimnasia llega entonado tras un debut auspicioso en el estadio 23 de Agosto, donde superó 2 a 1 a Ferrocarril Midland. Cristian Menéndez fue la figura de la tarde al marcar los dos goles en la primera etapa, a los 28 y 33 minutos, para encaminar la victoria del “Lobo”.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano dejó una buena imagen en su presentación. El entrenador destacó el convencimiento del plantel para plasmar su idea de juego y remarcó el volumen futbolístico exhibido, especialmente en el primer tiempo. “Están convencidos con la idea”, sostuvo el DT, quien valoró la base heredada y el compromiso de los jugadores para sostener una identidad protagonista.

Enfrente estará Chacarita Juniors, que inició su participación en la temporada 2026 con un empate 1 a 1 como local frente a San Martín de San Juan. El “Funebrero” comenzó en desventaja, pero logró igualar gracias al tanto de Milton Leyendeker a los 36 minutos del primer tiempo.

Reencuentro

El encuentro tendrá, además, un condimento especial: el reencuentro con Matías Módolo, actual entrenador de Chacarita y con pasado reciente en el club jujeño. Pellerano expresó su respeto y aprecio por el cuerpo técnico rival, aunque anticipó que será un partido exigente y estratégico.

En cuanto al historial reciente entre ambos, Gimnasia lleva ventaja. En los últimos cinco enfrentamientos por la Primera Nacional, el conjunto jujeño consiguió tres victorias, Chacarita ganó una vez y se registró un empate. El antecedente más cercano fue el 5 de octubre de 2025, cuando el “Lobo” se impuso 2 a 0.

Con este panorama, el choque en San Martín promete intensidad y puntos clave en el arranque del campeonato. Bajo la mirada de Loustau y su equipo arbitral, Gimnasia buscará ratificar su buen inicio y Chacarita intentará hacerse fuerte en casa para sumar su primera victoria del certamen.