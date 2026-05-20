Jujuy será sede del Foro de Ingeniería Eléctrica NOA 2026

El encuentro reunirá a referentes del sector energético, académico y empresarial para debatir sobre infraestructura, transición energética e innovación tecnológica.

El Gobierno de Jujuy acompañará la realización del Foro de Ingeniería Eléctrica (FIE) NOA 2026, que se desarrollará los días 20 y 21 de mayo en el espacio Conectar LAB “Infinito por Descubrir”, ubicado en calle Curupaití 4600 de San Salvador de Jujuy.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, convocará a especialistas, empresas, representantes del sector público, universidades y referentes técnicos de todo el país, consolidando a la provincia como un espacio estratégico para el debate sobre el futuro energético argentino.

Bajo el lema “Diseñando el futuro energético de Argentina”, el Foro abordará los principales desafíos vinculados al desarrollo de infraestructura energética, la digitalización, la transición hacia energías limpias y el crecimiento de la minería sustentable en la región del NOA.

Durante las dos jornadas se realizarán conferencias, paneles de debate, presentaciones tecnológicas y espacios de networking profesional orientados a fortalecer la articulación entre el sector público y privado, promoviendo inversiones y soluciones innovadoras para el sistema energético nacional.

Entre los principales ejes temáticos se destacan el análisis de las capacidades de generación solar del NOA y las necesidades de ampliación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), además de debates sobre almacenamiento energético, electromovilidad y estrategias para avanzar hacia estándares de “litio verde” requeridos por los mercados internacionales.

El evento contará con la participación de directores de energía de provincias del NOA, representantes técnicos del parque solar Cauchari, especialistas de asociaciones técnicas nacionales, autoridades universitarias, distribuidoras eléctricas y empresas líderes del sector energético y tecnológico.

El Foro es organizado de manera conjunta por Editores SRL, el Gobierno de Jujuy, la Secretaría de Energía de la Provincia, APUAYE y el Colegio de Ingenieros de Jujuy, con el acompañamiento de entidades técnicas, cámaras empresariales, universidades y organismos gubernamentales.

Las personas interesadas en participar podrán consultar la agenda completa y realizar la preacreditación online a través del sitio oficial: https://jujuy.fie.editores.com.ar/.