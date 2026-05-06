Resultados de la convocatoria para cubrir puestos para la Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos

Se determinó la cobertura de un puesto de “Especialista Social” y un puesto de “Especialista en Adquisiciones” para el “Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la creación de Empleo”.

La Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos, a través de la Coordinación Ejecutiva del Ministerio de Hacienda, informa que finalizó el proceso de evaluación correspondiente a la Convocatoria Pública para cubrir los puestos de un “Especialista de Adquisiciones” y un “Especialista Social” para la UCP, financiado por el Banco Mundial mediante Donación BIRF NºTF-C8844 para el “Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la creación de Empleo”.

Conforme a los criterios establecidos en los Términos de Referencia de Contratación, y aplicando la normativa del Banco Mundial para la obtención de servicios de consultoría, se comunica que Andrea Soledad Cuellar y María Celeste Leyton resultaron seleccionadas para desempeñar el puesto de Especialista Social para la UCP y el de Especialista en Adquisiciones para la UCP, respectivamente.

La evaluación consideró antecedentes académicos, experiencia profesional y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.