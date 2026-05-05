La Legislatura declaró personalidad destacada al doctor Juan Carlos Menichetti

En el Salón Marcos Paz, la Legislatura de Jujuy rindió homenaje al doctor Juan Carlos Menichetti en reconocimiento a su trayectoria al servicio de la comunidad y a su labor en la fundación del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME 107).

En el acto, se hizo entrega de una placa conmemorativa y de la resolución que lo declara personalidad destacada de la provincia, en mérito a su desempeño en el ámbito de la salud pública.

El vicepresidente primero de la Cámara, Mario Fiad, subrayó el aporte del profesional al fortalecimiento del vínculo entre el sistema sanitario y la comunidad: «Juan Carlos es de esas personas que transforman la ciencia en esperanza, eso es tan noble y significativo porque hace que se puedan seguir tendiendo puentes entre la salud y la comunidad».

Al recibir el reconocimiento, Menichetti destacó el carácter colectivo del trabajo en salud: «Este reconocimiento representa algo muy importante en mi vida y lo quiero compartir con todo el personal de salud porque es mucha la gente que colaboró para que yo pueda recibir esta distinción». Señaló además que quienes trabajan en salud tienen «una misión en esta vida: ayudar, aliviar el dolor ajeno, el sufrimiento y curar las enfermedades», y destacó la importancia de «ponerle el corazón a cada uno de los actos de la atención médica».

El presidente de la Comisión de Salud Pública, Omar Gutiérrez, valoró la trayectoria del homenajeado: «Es un merecido homenaje a quien es el fundador del SAME y que sigue trabajando por la salud de los jujeños. Es un formador de formadores, una persona que dio su vida por la provincia y que lo continúa haciendo día a día».

Por su parte, Julio Flores, trabajador del SAME desde sus inicios, recordó que el proyecto «era muy ambicioso, abarcaba toda la provincia», y expresó su agradecimiento por haber formado parte del sistema desde sus comienzos.

De la actividad, también participaron el intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat; el subdirector del SAME, Guillermo Cárdenas; el coordinador general del Ministerio de Salud, Javier Cadar; la directora del Hospital Oscar Orías, Manuela Cabello, los legisladores Mario Fiad, Iván Poncio, Juan Manuel Soler, Patricia Ríos, María Teresa Ferrín y María Sánchez Cantaberta.

Breve biografía

Juan Carlos Menichetti nació en San Luis y cursó sus estudios de Medicina en Córdoba. En 1985 se radicó en Jujuy, donde desarrolló su carrera profesional. En 2003, junto a un equipo de médicos y enfermeros, impulsó la puesta en funcionamiento del SAME 107 en San Salvador de Jujuy, desempeñándose como su primer director. Bajo su gestión, el servicio alcanzó múltiples bases operativas y una dotación de aproximadamente 225 trabajadores al momento de su salida en 2015. Desde entonces continuó su labor en el Hospital Oscar Orías, cuyo servicio de guardia lleva su nombre desde 2022.