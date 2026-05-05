La Comisión de Ambiente recibió al Juzgado Ambiental para fortalecer el trabajo legislativo

En el Salón Pilar Bermúdez de la Legislatura de Jujuy, la Comisión de Ambiente, presidida por la diputada Daniela Vélez, mantuvo una jornada de trabajo junto a autoridades del Juzgado Ambiental de la provincia, con el objetivo de profundizar el análisis de la legislación vigente y las problemáticas ambientales actuales.

La diputada Vélez destacó la importancia de la visita institucional y el valor que aporta al trabajo legislativo: «tuvimos la grata visita de la jueza ambiental; sabemos que nuestro juzgado es pionero y ejemplo en todo el país». Subrayó que estos espacios permiten a los diputados interiorizarse en aspectos técnicos y en la aplicación concreta de las normas «quién mejor que quienes aplican la ley para contarnos sus experiencias» y remarcó que se generó «una enriquecedora ida y vuelta entre los diputados y los invitados», que fortaleció el debate y el tratamiento de los proyectos en comisión. Adelantó además la continuidad de este tipo de encuentros y el compromiso de la comisión con el trabajo legislativo ambiental.

La jueza ambiental Laura Flores, junto a su equipo técnico integrado por Juan José Muñoz, jefe del Cuerpo Interdisciplinario de Expertos, y Mercedes Zamorano, secretaria de primera instancia del juzgado brindó un informe sobre el funcionamiento del fuero ambiental, vigente desde 2019. Destacó su carácter innovador al señalar que Jujuy es «la única provincia del país que cuenta con un juzgado especialista en la cuestión ambiental», lo que la posiciona como referente a nivel nacional. Durante su exposición detalló el alcance del organismo, la casuística abordada y los principales desafíos que enfrenta el fuero.

Flores valoró el encuentro con los legisladores y destacó que «fue una reunión muy cordial, con un balance muy positivo», en la que se intercambiaron propuestas y se detectaron posibles mejoras normativas. Desde el juzgado, afirmó, «quedamos a disposición para seguir colaborando y trabajar en conjunto» en el fortalecimiento de las políticas ambientales de la provincia.