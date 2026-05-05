La Comisión de Asuntos Sociales profundizó el trabajo interinstitucional en el marco del proyecto de Ley de Juventudes

En el salón Dr. Manuel Padilla de la Legislatura, la Comisión de Asuntos Sociales continuó con el análisis del proyecto de Ley de Juventudes, incorporando aportes técnicos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DiPEC) y una mirada académica desde el ámbito universitario.

Participaron la directora de la DiPEC, Norma Pereyra, junto a su equipo técnico, quienes brindaron un informe vinculado a datos demográficos y herramientas de análisis para fortalecer la iniciativa. Asimismo, el docente Juan Armando Guzmán, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, aportó una perspectiva académica orientada a enriquecer el enfoque del proyecto.

Luego de la reunión, la presidenta de la comisión, María Laura Tomé Gámez, señaló que la participación de ambos sectores resultó importante para fortalecer el debate. Explicó que la DiPEC expuso su funcionamiento y la relevancia de contar con información estadística para la toma de decisiones, al sostener que «lo ideal es tomar decisiones con datos para luego medir los impactos, que una ley no termine siendo una campaña de marketing sino que tenga un impacto significativo». Asimismo, destacó el aporte interdisciplinario del ámbito académico, que permitió ampliar la perspectiva del proyecto.

En referencia al concepto de juventudes, la legisladora indicó que no se trata de una categoría homogénea y puso como ejemplo que «un joven de 23 años que reside en San Salvador de Jujuy tiene otras posibilidades que uno de la misma edad en Caimancito. Las motivaciones, la accesibilidad y las oportunidades son distintas, y esta ley tiene que abarcar a todos por igual». Subrayó además el valor de la salud mental y la necesidad de un enfoque transgeneracional que incluya a la niñez y el rol activo de las personas adultas.

Por su parte, Norma Pereyra definió el encuentro como «muy rico y productivo» y remarcó la disponibilidad del organismo para contribuir con información. «Podemos brindar todo el bagaje de datos disponibles, con indicadores, y también generar nuevos según las necesidades que surjan para mejorar este proyecto de ley», expresó. Anticipó además que se realizarán cruces de datos del Censo 2022 con la Encuesta Permanente de Hogares para actualizar información, especialmente en relación con el acceso de los jóvenes a la vivienda.

El docente e investigador Juan Armando Guzmán aportó una reflexión conceptual sobre el eje del debate. Sostuvo que «la ley es un gran pivote para pensar las juventudes no como futuro, sino en el presente, y legislar en función de eso», y valoró el intercambio con el enfoque estadístico al considerar que «fue fantástico poder juntar dos miradas que se complementan; se generó un gran diálogo».

Manifestó además su expectativa de que el proceso concluya con la sanción de la norma, al señalar que una ley de juventudes responde a parámetros internacionales que promueven legislar específicamente sobre este sector.

La comisión prevé continuar con la ronda de consultas a distintos ministerios y áreas del Estado provincial. En ese marco, se reiterará la convocatoria a la Coordinación de Juventudes de la municipalidad y a la Dirección de Juventud de la provincia, y se incorporará la participación del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de unificar criterios y consolidar el proyecto previo a su tratamiento legislativo.