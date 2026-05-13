Brindarán capacitación gratuita “Primeros Auxilios… Mi Caja de Herramientas Emocionales”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a participar de la capacitación gratuita “Primeros Auxilios… Mi Caja de Herramientas Emocionales”, una propuesta orientada a brindar herramientas para el manejo de las emociones, la autorregulación emocional y el acompañamiento en situaciones de crisis.

La iniciativa surge con el objetivo de generar espacios de formación y reflexión sobre la importancia del bienestar emocional y el autocuidado, entendiendo que el estrés y la angustia sostenidos en el tiempo pueden impactar de manera directa en la salud integral de las personas.

Durante los encuentros se trabajará sobre distintas estrategias vinculadas a la gestión emocional, el manejo del estrés y el fortalecimiento de habilidades personales y comunitarias para afrontar situaciones complejas, promoviendo además la solidaridad y el acompañamiento entre pares.

La capacitación está destinada al público en general y se desarrollará de manera presencial en el Centro Cultural Héctor Tizón, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 1302, barrio Centro.

El ciclo contempla cinco encuentros programados para los días martes 19 y 26 de mayo, y 2, 9 y 16 de junio, en el horario de 10:30 a 12:30 horas. Además, se realizará entrega de certificados de asistencia.

Desde la organización informaron que los cupos son limitados y que las personas interesadas deberán realizar una preinscripción hasta el jueves 14 de mayo mediante el siguiente formulario:

Formulario de preinscripción

La confirmación de inscripción será enviada por correo electrónico el viernes 15 de mayo únicamente a quienes ingresen dentro del cupo disponible.