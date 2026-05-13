La Municipalidad invita a participar del Taller “Gestión Estratégica de Herramientas para la Construcción”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Oficios y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a jóvenes y adultos a participar del Taller “Gestión Estratégica de Herramientas para la Construcción”, una propuesta gratuita orientada a brindar conocimientos prácticos sobre el uso y manejo de herramientas vinculadas al rubro de la construcción.

La capacitación se desarrollará el viernes 15 de mayo y contará con dos horarios disponibles para facilitar la participación de los interesados. La primera opción será de 9 a 12 horas en Parroco Marshke 2762, mientras que la segunda se realizará de 15 a 18 horas en el Punto Digital Faro del Saber, ubicado en calle Jade, acceso al barrio Punta Diamante.

El taller estará a cargo del capacitador Luis Rodríguez y contará con demostraciones prácticas de herramientas, permitiendo a los asistentes incorporar conocimientos útiles para el ámbito laboral y la formación en oficios relacionados con la construcción.

Desde la organización informaron que los cupos serán limitados, con un máximo de 25 personas y un mínimo de 10 participantes para el dictado de cada comisión, por lo que recomendaron realizar la inscripción con anticipación a través del código QR disponible en el flyer oficial.

La propuesta está destinada a personas interesadas en adquirir nuevas herramientas de trabajo, fortalecer sus conocimientos y ampliar sus posibilidades de inserción laboral en el sector de la construcción.