Noticias de Jujuy

La Municipalidad invita a participar del Taller “Gestión Estratégica de Herramientas para la Construcción”

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Oficios y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a jóvenes y adultos a participar del Taller “Gestión Estratégica de Herramientas para la Construcción”, una propuesta gratuita orientada a brindar conocimientos prácticos sobre el uso y manejo de herramientas vinculadas al rubro de la construcción.

La capacitación se desarrollará el viernes 15 de mayo y contará con dos horarios disponibles para facilitar la participación de los interesados. La primera opción será de 9 a 12 horas en Parroco Marshke 2762, mientras que la segunda se realizará de 15 a 18 horas en el Punto Digital Faro del Saber, ubicado en calle Jade, acceso al barrio Punta Diamante.

El taller estará a cargo del capacitador Luis Rodríguez y contará con demostraciones prácticas de herramientas, permitiendo a los asistentes incorporar conocimientos útiles para el ámbito laboral y la formación en oficios relacionados con la construcción.

Desde la organización informaron que los cupos serán limitados, con un máximo de 25 personas y un mínimo de 10 participantes para el dictado de cada comisión, por lo que recomendaron realizar la inscripción con anticipación a través del código QR disponible en el flyer oficial.

La propuesta está destinada a personas interesadas en adquirir nuevas herramientas de trabajo, fortalecer sus conocimientos y ampliar sus posibilidades de inserción laboral en el sector de la construcción.

También podría interesarte
Jujuy

La Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande analizó en Salta una agenda…

Jujuy

El Municipio presentó la capacitación “Promotores para la Vida Independiente de las…

Jujuy

Segunda jornada del programa “La Muni Vive Jujuy Básquet”

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó dos publicaciones en la Feria…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.