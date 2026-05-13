Cultura. Agenda cultural: las actividades destacadas en los centros y espacios provinciales

Esta semana, la agenda cultural de Jujuy propone muestras, talleres, música y presentaciones en centros y museos provinciales.

La agenda cultural de esta semana en Jujuy reúne muestras, talleres, presentaciones literarias y actividades abiertas al público en espacios y centros culturales. Las propuestas incluyen opciones gratuitas y aranceladas destinadas a distintos públicos y niveles de experiencia.

El Centro Cultural Culturarte presenta dos exposiciones visuales que permanecerán habilitadas hasta el 1 de junio. En sala planta baja puede visitarse la muestra “NUBOSELVA” de Florencia García Otta, mientras que en el entrepiso se exhibe “FORMAS” de David Rueda. Ambas propuestas son de acceso libre y gratuito y pueden recorrerse de 08:00 a 20:00 horas.

Además, el espacio continúa ofreciendo visitas guiadas para grupos y escuelas, con solicitudes a través del correo [email protected]. El centro cultural se encuentra ubicado en San Martín esquina Sarmiento.

El Centro de Arte Joven Andino (C.A.J.A.) inaugura este 14 de mayo la muestra “PROCESOS” de la artista Dani Yazlle, que permanecerá abierta al público hasta el 8 de junio, con entrada libre y gratuita de 08:00 a 20:00 horas.

La agenda del espacio incluye además propuestas formativas vinculadas al teatro, la música y las artes visuales. El jueves 14 se desarrollarán el Taller de Teatro para Jóvenes y Adultos, coordinado por Damián Zanin, y el Taller de Dirección Creativa Musical, a cargo de Favio Barbieri. Ambas actividades son aranceladas y se realizarán de 19:00 a 21:00 horas.

El sábado 16 tendrá lugar la presentación del libro “Detrás del Aroma de los Jazmines”, de Alejandro Carrizo, con entrada gratuita desde las 20:00 horas.

La programación continuará la semana siguiente con el taller “Explorando la Técnica Mixta”, coordinado por Facundo Cañazares el lunes 18; una nueva edición del Taller de Teatro el martes 19; y el taller “Crecemos Pintando”, a cargo de Nayla Ramírez, el miércoles 20. Todas estas propuestas son aranceladas. El espacio está ubicado en Alvear 534.

El Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz alberga hasta el 8 de junio la muestra “YO SOY ELOY” de Emanuel Coria, integrada por imágenes pertenecientes al fondo Eloy Coria Torres del Archivo Fotográfico y Audiovisual de Jujuy. La exposición puede visitarse de 08:00 a 20:00 horas con entrada libre y gratuita.

De lunes a viernes continúan las visitas al museo “Conociendo a Macedonio Graz”, una propuesta gratuita orientada a recorrer la historia y el patrimonio del espacio, en horarios de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Entre las actividades destacadas, el jueves 14 se realizará el taller de cerámica “Manos que crean”, coordinado por la artesana Flora Párraga. La propuesta es arancelada y se desarrollará de 16:00 a 18:00 horas.

El martes 19 tendrá lugar la presentación del libro “Argentina Sustentable. El Norte Argentino”, impulsada por Fundación ProYungas, con entrada libre y gratuita desde las 19:00 horas. El museo se encuentra en Lamadrid esquina Güemes.

La Casa de las Letras sostiene su programación de talleres con propuestas vinculadas a la lectura, las lenguas originarias y la música.

El jueves 14 se dictarán el Taller de Quechua, coordinado por Kusi Killa, y el Taller de Lectura coordinado por Matilde Almada. El primero es arancelado y el segundo gratuito.

El viernes 15 continuará el Taller de canto e instrumentos, coordinado por Elina Alabar, con participación gratuita.

La agenda seguirá el martes 19 con el Taller de Coplas, a cargo de Elsa Tapia, y el miércoles 20 con la reunión del grupo artístico y literario JA (Jujeños Autores), ambas actividades previstas entre las 18:00 y las 20:00 horas.

La Sala Silvetti inaugurará el próximo 15 de mayo la muestra homenaje a Héctor Alemán titulada “Un punto de partida a la naturaleza muerta”, que permanecerá habilitada hasta el 3 de julio.

La exposición podrá visitarse de 08:00 a 20:00 horas con entrada libre y gratuita. La inauguración está prevista para las 10:30 horas en la sala ubicada en Canónigo Gorriti 295.

Los espacios culturales de la capital jujeña continúan fortaleciendo una programación sostenida que amplía el acceso a las expresiones artísticas y consolida circuitos de formación y producción cultural en la provincia.