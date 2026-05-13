Más de 12 mil dosis secuestradas en intensos operativos contra el narcomenudeo en Jujuy

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la provincia e incluyeron la demora de 15 personas.

En el marco de la lucha contra el narcomenudeo, el Ministerio de Seguridad de Jujuy, a través de la Dirección General de Narcotráfico de la Policía de la Provincia y en articulación con la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación, llevó adelante una serie de operativos en distintos puntos del territorio.

Como resultado del trabajo preventivo, investigativo y operativo realizado entre el periodo del 1 al 7 de mayo del corriente año, se concretaron 19 procedimientos que derivaron en la demora de 15 personas por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

– Más de 10.800 dosis de cocaína y/o pasta base

– Más de 1.400 dosis de cannabis sativa

– Más de 71 kilos de hojas de coca

– Dos motovehículos

– 1 teléfono celular

– 1 balanza de precisión

– Casi dos millones de pesos en efectivo

Las intervenciones se realizaron en Capital; Alto Comedero; Libertador; Perico; Monterrico y San Pedro, con la participación de las fiscalías correspondientes.

Desde el Ministerio de Seguridad se ratifica el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y combate al narcotráfico, con el objetivo de llevar mayor tranquilidad a cada comunidad de la provincia.