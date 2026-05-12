Acompañarán institucionalmente el pedido de justicia por el crimen del jujeño Miguel Coria en Tarija

En el Salón Raúl Alfonsín de la Legislatura de Jujuy se realizó una reunión encabezada por la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Matías Paterno, donde legisladores de distintas comisiones recibieron a familiares y representantes legales de Miguel Coria, el ciudadano jujeño asesinado en la ciudad de Tarija, Bolivia. Durante el encuentro, los diputados manifestaron su acompañamiento institucional y pusieron a disposición herramientas legislativas, jurídicas y de contención para colaborar con el pedido de justicia y el seguimiento del caso.

La reunión contó con la presencia de los abogados de la firma boliviana Loyati, Rudy Casas y Cristian Toledo, quienes se refirieron a la intervención de la Legislatura jujeña y al trabajo articulado con distintos espacios parlamentarios. Casas señaló que la iniciativa comenzó junto al diputado Mario Fiad y otros legisladores, que facilitaron el contacto institucional para abordar la situación. En ese sentido, remarcó que la causa ha unido a todas las bancadas y que distintas comisiones legislativas decidieron involucrarse ante un caso que trasciende fronteras.

Durante su exposición, el abogado explicó que el asesinato de Miguel Coria no fue un caso convencional, sino un hecho atravesado por prejuicios, discriminación y odio hacia las personas homosexuales. Por ello, sostuvo que el acompañamiento de la Legislatura resulta clave para visibilizar el caso y fortalecer los pedidos de informes y gestiones que se impulsarán ante Cancillería y organismos judiciales bolivianos.

El cuerpo legal de la víctima reconoció la predisposición de los legisladores jujeños y agradeció el apoyo brindado a la familia desde distintas áreas, en particular en materia de acompañamiento y contención psicológica.

Desde la Comisión de Derechos Humanos y otras comisiones legislativas se resolvió impulsar un trabajo coordinado para acompañar institucionalmente a los familiares de Miguel Coria.

Según explicaron los abogados, cada sector colaborará desde su ámbito con pronunciamientos y apoyo a la parte legal y a la familia, reafirmando el compromiso de la Legislatura de Jujuy en el seguimiento del caso y en el pedido de justicia por el joven jujeño asesinado en Tarija. Abrirnos las puertas demuestra el trabajo y la empatía que tienen estos diputados con la sociedad, expresó Casas.