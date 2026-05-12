Las comisiones de Asuntos Institucionales y Legislación General trabajaron sobre distintos proyectos legislativos en común

En el salón Raúl Alfonsín de la Legislatura de Jujuy se realizaron reuniones de las comisiones de Asuntos Institucionales, presidida por la diputada Gisel Bravo, y de Legislación General, encabezada por el diputado Adriano Morone, donde se abordaron distintos expedientes y proyectos que continuarán su tratamiento en las próximas semanas. En el marco de la Comisión de Asuntos Institucionales también participó el Dr. Guido Matías Luna, defensor adjunto del Ministerio Público de la Defensa, quien aportó distintas consideraciones y observaciones durante el análisis de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa.

Al término de ambas reuniones, la diputada Gisel Bravo explicó que en la Comisión de Asuntos Institucionales se trabajó sobre diversos expedientes pendientes y destacó especialmente el tratamiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa. Hemos sacado despacho con algunas observaciones de la ley del Ministerio Público de la Defensa, señaló, y remarcó que el proyecto pudo ser trabajado muy bien y alcanzar consenso entre los integrantes de la comisión.

Asimismo, indicó que también se avanzó en la ratificación de decretos enviados por el Poder Ejecutivo provincial y anticipó que hay otros temas en agenda para continuar analizando en próximas reuniones: Tenemos otros temas también en agenda para seguir trabajando en las próximas semanas, sostuvo.

En relación con la Comisión de Legislación General, Bravo detalló que el despacho de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa pasó desde Asuntos Institucionales hacia esa comisión, donde hemos sacado el despacho final de este proyecto, destacando que se trata de una iniciativa que venía siendo trabajada desde hace tiempo.

Por otra parte, la diputada confirmó que uno de los temas centrales que retomarán ambas comisiones será el proyecto de Juicio por Jurados. Según explicó, buscarán incorporar modificaciones trabajadas desde el año pasado para continuar avanzando en su tratamiento. Tenemos que retomarlo, traer todas las modificaciones que venimos teniendo desde el año pasado y poder ya también sacar el final de juicios por jurados, expresó.

Finalmente, Bravo remarcó que las comisiones continuarán desarrollando reuniones de trabajo para abordar los distintos proyectos pendientes, priorizando el análisis y el consenso antes de su tratamiento parlamentario definitivo.