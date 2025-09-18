Sistema público. Jujuy asegura derechos y prestaciones a las personas con discapacidad

La provincia brinda respuesta integral garantizando prestaciones, tratamientos, medicación, ayudas técnicas, trámites y gestiones de manera gratuita.

“El Ministerio de Salud de Jujuy preside el Consejo Provincial de Discapacidad, organismo creado por ley hace muchos años que nuclea a diferentes organismos, no solo del Ejecutivo sino también de la sociedad civil, representantes de personas con discapacidad y también de la Legislatura”, explicó el secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, Agustín Yécora.

“Particularmente, Salud trabaja a través de la Dirección de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión Social, por un lado, con las Juntas de Certificación de Discapacidad, herramienta con la cual la persona accede al Certificado Único de Discapacidad (CUD) que le permite asegurar derechos y que nos posibilita acompañar a esa persona y trabajar para garantizar que esos derechos se cumplan. Por otro lado, Salud realiza la emisión del Certificado Médico Oficial (CMO) documento que solo entrega el sistema público de la provincia y que permite a la persona, en el caso que lo requiera, acceder a la pensión no contributiva por invalidez laboral que otorga el Gobierno Nacional a través de ANSES”, detalló.

Asimismo, Yécora remarcó que “a través del Banco de Ayudas Técnicas, la provincia apoya a muchísimas personas sin cobertura y a veces con cobertura porque no disponen de acompañamiento integral. Entregamos desde elementos más simples como bastones, muletas o sillas de ruedas hasta elementos de mayor complejidad como sillas de ruedas motorizadas o prótesis mientras gestionamos y garantizamos prácticas de salud especificas e inclusive también trabajamos en dispositivos habitacionales propios del Ministerio de Salud como en convenio con otras instituciones”.

“La provincia cuenta también con tres centros asistenciales públicos y gratuitos en Alto Comedero abocados a la rehabilitacion como son el Centro Jure, CEMIR y CRENNA, este último dispositivo íntegramente dedicado a la discapacidad intelectual, trastornos de espectro autista, enfermedades de inicio temprano en niñas, niños y adolescentes; un cuarto centro ubicado en Tilcara, brinda cobertura a personas de Quebrada y Puna. En todos los casos en articulación con las Unidades de Rehabilitación que se encuentran en todos los hospitales de la provincia”, ponderó.

En este sentido, Yécora afirmó que “también debemos mencionar que representamos a Jujuy en el Consejo Federal de Discapacidad y peleamos por los intereses de la provincia sobre todo en momentos en que Nación toma decisiones crueles; seguimos acompañando y sosteniendo estructuras”.

“En el caso del Programa Federal Incluir Salud que asiste a personas sin obra social con pensión no contributiva, durante muchos años aquellas prestaciones que no financiaba, las cubría la provincia y en el último tiempo, cuando ésto se agudizó e inclusive con la baja de más de 9000 personas del Programa desde diciembre del 2023, Jujuy siguió acompañando los procesos, siguió invirtiendo y garantizando todas las prestaciones y el cumplimiento de las mismas a todos los afiliados y a las personas que no logran acceder pero están en lista de espera”, añadió.

Por último, remarcó que “trabajamos codo a codo con el Ministerio de Educación en el desarrollo de los planes pedagógicos, adaptando y acompañando las trayectorias educativas y los apoyos o ajustes curriculares que las personas necesitan” mientras en trabajo articulado con distintas empresas apuntamos a promover el empleo con apoyo, el desarrollo de las habilidades y la inserción laboral de las personas con discapacidad.