Noticias de Jujuy

Salud pública. 720 personas acceden al abordaje gratuito de la obesidad con la estrategia sanitaria «Paso a paso»

Jujuy
El tratamiento integral se lleva adelante en 30 grupos distribuidos en la capital jujeña y distintas ciudades del interior.

El Ministerio de Salud recuerda a la comunidad que Jujuy cuenta con la estrategia integral gratuita “Paso a paso para un gran cambio” a través de la cual 720 personas cuentan a la fecha con abordaje de la obesidad mórbida, accediendo a talleres semanales de actividad física y consultas quincenales en salud mental y educación para la salud, así como controles médicos de manera periódica.

En la capital jujeña, la estrategia suma 22 grupos incluyendo niñas y niños, adolescentes, embarazadas, personas mayores y efectivos de la Policía de la Provincia mientras en el interior, la cobertura de “Paso a paso” se encuentra en Monterrico, San Pedro, Ledesma, La Quiaca, Abra Pampa, Fraile Pintado, Palpalá y Perico.

Este abordaje diseñado desde el Plan Estratégico de Salud II es pionero a nivel nacional en el ámbito público, facilitando tratamiento interdisciplinario e integral a personas con obesidad mórbida u obesidad en todas las etapas de la vida, dando respuesta a una problemática de salud pública asociada al riesgo de contraer patologías que conllevan alteraciones funcionales, emocionales y sociales.

El tratamiento se facilita con seguimiento de los equipos profesionales en nutrición, psicología, educación física, enfermería, educación para la salud y con la interconsulta en medicina clínica, cardiología, kinesiología, dermatología, traumatología y otras especialidades, proponiendo a las personas sumar acciones focalizadas que refuercen los hábitos saludables a largo plazo colaborando con la pérdida de peso de manera progresiva para la mejora de la calidad de vida.

Asimismo, ampliando la cobertura inició recientemente “Paso a paso en tu Club”, incorporando a Luján de la capital jujeña como primera experiencia de articulación donde ya se concretan talleres de alimentación saludable destinados a adolescentes y jóvenes de la institución.

Por mayor información sobre la estrategia “Paso a paso”, se solicita concurrir al CAPS más cercano al domicilio desde donde se realizará la derivación correspondiente o bien acercarse al Ministerio de Salud, Independencia 41, 1° piso, box 6, San Salvador de Jujuy.

