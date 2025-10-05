El Municipio  Capitalino homenajeó a los rolectores en su día

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una jornada de homenaje y reconocimiento a los recolectores municipales, destacando su labor esencial para la ciudad. El intendente Raúl “Chuli” Jorge encabezó el encuentro realizado en la Asociación Gaucha Jujeña, donde se valoró el compromiso diario de quienes, definidos por el jefe comunal como “gladiadores del asfalto”, garantizan la limpieza y el bienestar de la comunidad.

“Es una costumbre de la familia municipal, especialmente del equipo de Servicios Públicos, sobre todo de la gente de Recolección y Barrido, el juntarnos y reunirnos una vez al año y sentir que sin Municipio, claramente, la gente viviría muy mal y por eso es tan necesario el trabajo cotidiano diario que ponen los recolectores”, definió el intendente Jorge al momento de tomar la palabra. “Gracias por acompañarnos en esta dura tarea; vale la pena ser municipal”, saludó jefe comunal.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, agradeció a los presentes y expresó que, desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Secretaría, se quería brindar un reconocimiento a los trabajadores, deseándoles que disfrutaran del agasajo y que este momento sirviera para celebrar el importante trabajo que realizan día a día.

A su turno, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, recordó, “el 2 de octubre es el Día Nacional del Recolector de Residuos” y reconoció, “la verdad que es un equipo increíble que presta un servicio esencial para la ciudad al brindarnos la posibilidad de mantener la limpieza en cada uno de los barrios, recolectando los residuos de cada uno de los vecinos y llevarlos al Centro de Disposición Final en Chanchillos; es una tarea muy importante que muchas veces pasa desapercibida y creemos que se debe reconocer”.