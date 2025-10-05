Nuevo programa de Yoga libre y gratuito en espacios municipales

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa ampliando sus programas deportivos y recreativos libres y gratuitos, con nuevas propuestas abiertas a toda la comunidad. Desde este año, se suma la práctica de yoga, al aire libre cargo de la reconocida yoguini Melina Cid Conde, quien detalló las diversas alternativas disponibles para que los vecinos e interesados puedan acceder, de manera libre y gratuita, a una disciplina orientada a la autosuperación y al bienestar físico y mental.

“Estamos en el Parque San Martín, en la pista de patín, martes y jueves desde las 10:00 hs; y en el Centro Cultural Héctor Tizón, martes y jueves desde 15:30 hs”, comentó la instructora y agregó, “los primeros sábados de cada mes nos encontramos en el Cabildo, desde las 17:00 hs; la entrada es libre y gratuita; en cada oportunidad tenemos profesores invitados; yo los coordino, pero las estrellas son ellos”.

El programa municipal de Yoga no es reciente sino que lleva ya más de siete años implementándose en ámbitos cerrados como, por ejemplo, la Comunidad Terapéutica de Adicciones “María Inés Codesino” donde se brinda a varones y mujeres una importante herramienta para superar sus afecciones; en el SAME, donde se capacita al personal en determinadas prácticas que es posible emplear en contextos de emergencias; y también en la Escuela Municipal Marina Vilte, como parte de una propuesta extracurricular disponible tanto para docentes como para alumnos. La novedad de este año es que se comenzó a implementar el programa en ámbitos abiertos a toda la comunidad.

“Se van sumando propuestas y no se puede decir que no, porque el Yoga nos tiene que llegar a todos; es la propuesta del señor intendente, Raúl “Chuli” Jorge”, aseveró Cid Conde.

“Es muchísima la cantidad de gente que viene a la gran reunión de los primeros sábados de cada mes en el Cabildo; hoy bajó un poquito por el calor, pero quiero decirles a nuestros seguidores que en el Cabildo tenemos espacios cubiertos donde corre un vientito espectacular, estamos a resguardo del sol y, para los días lluviosos, contamos con un espacio cubierto más amplio”, aseguró.

Los interesados solo tienen que acercarse a los lugares y días mencionados e inscribirse de acuerdo a su conveniencia. También se puede seguir a Melina Cid Conde en Instagram, a través de su sitio melinacidconde; y se la puede escuchar, lunes por medio en el programa matutino de Radio Muni que conduce Valle Fermi, en la columna Frecuencia Yoga, donde se brindan consejos útiles y sencillos para implementar el Yoga en situaciones cotidianas del hogar, del trabajo, etc.

“Siempre tenemos cupo; solo tienen que llegar con buena voluntad, traer ropa cómoda, una mantita y agua para hidratarse; las clases de la Municipalidad son siempre libres y gratuitas”, resaltó e invitó, “los espero; está bueno hacer Yoga, una ciencia milenaria que tanto bien nos hace”.