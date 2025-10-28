Salud pública que salva vidas: la Red de ACV de Jujuy, distinguida a nivel mundial

La atención inmediata y coordinada en el sistema público de salud de Jujuy permite reducir complicaciones, salvar vidas y mejorar la recuperación de las personas.

En el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), conmemorado cada 29 de octubre, el Ministerio de Salud de Jujuy destacó el crecimiento sostenido de la Red Provincial de ACV, reconocida internacionalmente por su labor en la detección y tratamiento oportuno de esta emergencia médica, que constituye la primera causa de discapacidad en Argentina.

Jujuy cuenta con un Protocolo Provincial de Manejo de Pacientes con ACV, aprobado por resolución ministerial, que unifica criterios de diagnóstico, tratamiento y derivación en todo el sistema público de salud. Cada hospital o centro capacitado para realizar trombólisis, dispone de una hoja de ruta específica que guía la atención de los pacientes con sospecha de ACV, garantizando una respuesta homogénea y coordinada en todo el territorio. Si bien algunos establecimientos se encuentran en proceso de implementación, la provincia avanza de manera sostenida en la consolidación de una red que responde con eficiencia y compromiso.

En ese marco, el Hospital San Roque es el centro de referencia provincial en ACV, con un equipo interdisciplinario integrado por médicos, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales. El abordaje se realiza en tiempos mínimos, garantizando atención, tratamiento y rehabilitación integral, en consonancia con el Plan Estratégico de Salud II, llevado adelante por el ministro Gustavo Bouhid y el gobernador Carlos Sadir, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los jujeños.

Coordinación y respuesta en toda la provincia

La Red Provincial de ACV, junto a la Dirección Provincial de Hospitales y el SAME 107, garantiza que ante un caso sospechoso la atención se active de inmediato. Cuando una persona presenta síntomas compatibles con un ACV, no debe trasladarse por sus propios medios ni acudir al hospital, sino llamar de inmediato al 107. De esta forma, se activa la prenotificación, lo que permite que el equipo médico receptor se prepare para recibir al paciente, reduciendo significativamente los tiempos de diagnóstico y tratamiento.

Este modelo integral ha posicionado a Jujuy entre las provincias con mayor crecimiento en el desarrollo de sus protocolos de atención del ACV y en el fortalecimiento de su red sanitaria.

Reconocimientos internacionales

En 2024, la Iniciativa Angels distinguió al Hospital San Roque con el Premio Diamond y al SAME 107 con el Premio Platino, reconociendo su desempeño frente al ACV mediante el registro de tiempos de atención y tratamiento en una plataforma global. Actualmente, la Unidad de ACV del Hospital San Roque se encuentra postulada al Premio Gold, que evalúa la mejora contínua y la calidad asistencial en el manejo del ACV.

Qué es el ACV y cómo reconocerlo

El Accidente Cerebrovascular (ACV) ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del cerebro, ya sea por la obstrucción de una arteria (isquemia o infarto) o por la ruptura de un vaso sanguíneo (hemorragia). Al interrumpirse el flujo sanguíneo, las funciones controladas por la zona afectada dejan de realizarse, generando síntomas que pueden ser temporales o permanentes.

En Argentina, el ACV provoca alrededor de 18 mil muertes por año y es la principal causa de discapacidad adquirida. Además, se estima que una de cada cuatro personas mayores de 40 años sufrirá un ACV a lo largo de su vida, lo que refuerza la importancia de la prevención, el reconocimiento temprano de los síntomas y el acceso rápido a la atención médica adecuada.

Regla “HABRASO”: reconocer y actuar a tiempo

Para identificar un posible ACV, se recomienda aplicar la regla HABRASO, una herramienta práctica y sencilla:

* HA → Habla: dificultad para hablar o comprender.

* BRA → Brazo: debilidad o pérdida de fuerza en un brazo.

* SO → Sonrisa: desviación de la boca al intentar sonreír.

Ante cualquiera de estos signos, llamá de inmediato al 107. Cada minuto es vital. La activación del sistema de emergencias permite una atención coordinada, rápida y eficaz.

Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación

El diagnóstico precoz y la atención urgente son determinantes para reducir las secuelas y evitar nuevos episodios. Incluso si los síntomas desaparecen, se debe realizar una evaluación médica inmediata.

La rehabilitación temprana es parte esencial del proceso de recuperación. Jujuy cuenta con una Red Provincial de Rehabilitación, con equipos especializados en todo el territorio y, en la región de San Salvador, con el Centro Jure, referente provincial en rehabilitación neurológica. Allí, los pacientes continúan su recuperación con apoyo integral de profesionales especializados, garantizando una atención continua y de calidad.

Actividades

En el marco de la Semana del ACV, se realizó una caminata por la ciclovía desde la Fuente de Agua de los Andes hasta el Centro de Rehabilitación “Carlos Jure” de Alto Comedero, con la participación del equipo de salud de Nivel Central, el Hospital San Roque, los servicios de Hemoterapia y SAME, entre otros, junto al Municipio, la organización APACCE y la comunidad en general. La jornada incluyó además actividades de promoción, prevención y sensibilización sobre el accidente cerebrovascular.

Por otra parte, este viernes 31 de octubre, de 8.30 a 13 horas, se llevará a cabo la Capacitación “Abordaje práctico del ACV: estrategias para el equipo de salud” en el auditorio del Ministerio de Salud, ubicado en Independencia 41 de la capital jujeña. La instancia, destinada al personal de salud, brindará herramientas y estrategias para un abordaje adecuado y de calidad a pacientes.