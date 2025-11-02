Por cuarto año consecutivo, San Salvador Moda fue todo un éxito

El Anfiteatro Las Lavanderas fue el marco elegido por la organización para la realización del evento que marca el momento culmine de la Semana de la Moda que, año a año, organiza la Secretaría de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

Como en cada noviembre desde hace cuatro años, diseñadores y emprendedores del rubro moda y afines tuvieron una intensa semana de actividades en Club de Emprendedores y, como se ha establecido, la semana culmina con un desfile público y gratuito donde se exhiben las creaciones del talento jujeño adaptado al paradigma de la economía circular sostenible y sustentable.

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, se refirió a la consolidación del evento y de las marcas que viene participando, “hay marcas que han vuelto a presentar sus colecciones de temporada; estamos muy contentos porque no solo hay diseñadores de moda, sino también diseñadores de accesorios, gente de los talleres de oficios que han estado colaborando”, y aseguró, “es todo un trabajo de equipo, muy importante, como también poner el sello de San Salvador Moda en cada noviembre; así que seguiremos con la Quinta Edición para el año que viene”.

La directora general de Desarrollo Económico, Jimena Jurado, rememoró los orígenes de San Salvador Moda, “esto inició después de la pandemia; advertimos que se había generado un problema para los emprendedores de la moda que no podían vender sus productos porque estaban muy encasillados, y surgió la iniciativa de San Salvador Moda; hoy ya es el cuarto año consecutivo en que mostramos el talento jujeño”, y resaltó el objetivo central, “queremos acercar este evento a todos los jujeños para que puedan ver y apreciar el talento que hay y puedan seguir comprando estas prendas; eso es lo importante: que valoren este talento y puedan adquirirlas prendas de estas diseñadoras”.

Jurado, en agradecimiento, destacó el significativo aporte de los participantes, “Fleur Modelos trajo a las chicas para el desfile e hicieron toda la parte de la logística; tuvimos a ocho emprendedoras que ya marcaron tendencia y presencia en las ediciones previas y la presencia y colaboración de la gente de los Talleres de peinados y maquillajes de la Dirección de Oficios y Empleos”.

Por último expresó, “vamos entrelazando todo porque cuando hablamos de talento es esto, es ayudar a la gente que piensa que puede llegar a tener algún talento a desarrollar un oficio, algo que hacemos a través de la Dirección de Oficios y Empleos donde brindamos talleres de peinados, maquillaje, corte y confección, entre tantas otras ofertas; quizás el día de mañana salga alguna diseñadora de allí y la tengamos en alguna edición mostrando sus creaciones”.

A su turno, el director de Emprendedores, Gastón Aguilera, manifestó, “estamos muy contentos por la cuarta edición de San Salvador Moda, que representa el cierre de una semana de mucho trabajo donde intentamos potenciar a todos los emprendedores del rubro de la moda; no solamente ese sector sino otros sectores vinculados, que vayan creciendo a la par y desarrollando a medida que vamos aportando la mayor cantidad de herramientas que podemos”.

Finalmente, Josefina Jenefes, miembro del equipo de Emprendedores que tuvo a su cargo la organización del evento, expresó los correspondientes agradecimientos, “quería agradecer al equipo por haber confiado una vez más en mí, y a todos los que estuvieron ayudando en todo”.