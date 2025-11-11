Sadir refuerza la seguridad en Fraile Pintado con una Nueva Base de Acción Rápida

A través del trabajo conjunto entre Gobierno y municipio se concretó la inauguración de la Unidad Operativa de Acción Rápida en la localidad de Fraile Pintado.

Con la presencia del Gobernador Carlos Sadir se dejó en funcionamiento la unidad operativa en Fraile Pintado ubicada en el Barrio Belgrano.

Durante la ceremonia, el municipio hizo la entrega de dos motos vehículos y bicicletas para afianzar el recorrido en la localidad.

Dicho espacio permite afianzar el plan de mejoramiento y modernización de la infraestructura policial en todo el territorio provincial.

Sadir en su discurso expresó que “el objetivo es contribuir a la seguridad ciudadana que es posible con el trabajo conjunto de los municipios”.

Asimismo, destacó que hace días atrás se firmó un convenio entre el ministerio de seguridad, SAPEM y los intendentes para la instalación de cámaras de seguridad de última generación. A lo que agregó que “hemos empezado ya con las tareas de distribución e instalación en distintas ciudades y obviamente Fraile Pintado es una de ellas”.

Finalmente sostuvo que el plan de gestión es trabajar para cuidar a todos los ciudadanos. “Queremos más seguridad, más tranquilidad para cada uno de los vecinos de Fraile y de toda la provincia”.

El secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro indicó que “el municipio no solo ha puesto el edificio que albergará al personal, sino que donó los nuevos rodados que permitirán la presencia policial en la localidad y así afianzamos la seguridad ciudadana”.

Por su parte el intendente, José Cardozo agradeció al Gobernador y al secretario Pulleiro por el accionar de dar respuesta en materia de seguridad con la nueva unidad de acción rápida de la Policía de la Provincia.

“Esto es posible porque trabajamos junto al gobierno y la policía para que la comunidad, la familia, nuestros hijos estén más seguros”, afirmó.

Cabe indicar que la nueva base, dependerá del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana de la Unidad Regional N° 4, fue acondicionada para que el personal policial pueda prestar los servicios de seguridad y prevención en el sector.

Participaron del acto, funcionarios del ministerio de seguridad, el Subjefe de la Policía de la Provincia, Comisario General Joaquín Carrillo; autoridades del municipio, entre otros.