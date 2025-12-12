Asistencia Alimentaria. Comer en Casa: se entregarán unidades alimentarias en Catua

El operativo se llevará a cabo en la Oficina de la Secretaría de Gobierno, ubicada en calle Huaytiquina nº 485, de 8:00 a 14:00 hs., en un trabajo articulado entre el equipo técnico del Pla.So.Nu.P., con la comisión municipal.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que el martes 16 de diciembre se realizará la entrega directa de las Unidades Alimentarias del programa “Comer en Casa” del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.) a familias de esta localidad del departamento Susques.

La cartera social recomienda concurrir al centro de distribución con el DNI del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).