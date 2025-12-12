Asumieron las nuevas autoridades de la Asociación del Personal de la Legislatura (APLJujuy)

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades de la Asociación del Personal de la Legislatura (APL Jujuy), en el marco de un proceso de renovación institucional que reafirma la participación democrática de los trabajadores del Poder Legislativo.

La ceremonia contó con la presencia del vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, el vicepresidente primero de la Legislatura Mario Fiad, diputados provinciales Patricia Ríos, María Teresa Agostini, Ramón Ángel Neyra, el exdiputado (MC) Fabián Tejerina, autoridades de Jefatura de Gabinete de la Provincia, del Ministerio de Desarrollo Humano, referentes sindicales, representantes gremiales y personal legislativo.

La nueva comisión directiva de la APL quedó conformada por Alicia Mamani como secretaria general y Guillermo Batallanos como secretario adjunto, acompañados por el resto de los miembros de la conducción gremial.

Durante el encuentro se destacó el desarrollo del proceso electoral interno de la APL Jujuy, caracterizado por la transparencia, la amplia participación de los afiliados superior al 90% y el clima de convivencia democrática entre los trabajadores.

El vicegobernador Bernis destacó que es un ejemplo de participación y transparencia, a su vez puso en valor el proceso electoral y el compromiso del personal legislativo: Este proceso fue un ejemplo de transparencia y participación, con más del 90% de los afiliados votando. Eso habla del compromiso de los trabajadores y de una organización sindical fortalecida».

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades, gremios y empleados: Es imposible crecer si estamos en conflicto permanente. Solo con diálogo, convivencia y trabajo en conjunto podemos mejorar las condiciones de vida de los trabajadores».

También destacó políticas de bienestar laboral impulsadas desde la Legislatura, como el proyecto de viviendas para empleados legislativos: Estamos muy cerca de iniciar una obra histórica: por primera vez la Legislatura contará con un plan de viviendas para empleados, fruto del esfuerzo propio y de una decisión consensuada».

Finalmente, expresó su acompañamiento a la nueva conducción gremial: Les deseo el mayor de los éxitos y los convoco a seguir trabajando juntos. Siempre van a contar con el apoyo de esta Presidencia, del Gobernador y del gabinete provincial».

Por su parte, la secretaria general electa de APL Jujuy, Alicia Mamani, expresó su compromiso con los trabajadores legislativos: Tenemos proyectos muy importantes junto al presidente de la Cámara, como el de viviendas para empleados. No se trata solo del salario, sino también de mejorar los espacios físicos y la comodidad en los lugares de trabajo.

En ese sentido también subrayó el carácter colectivo de su gestión: La Legislatura es una familia. Recorremos los sectores, escuchamos las sugerencias y queremos concretar lo que los compañeros nos piden.

Por último, destacó la importancia del diálogo institucional: Estoy convencida de que, con diálogo y trabajo conjunto, vamos a poder avanzar y cumplir con las expectativas de los trabajadores.