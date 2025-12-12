Ballet Juventud Prolongada brilló en Buenos Aires tras ser galardonado con el Martín Fierro Cultural

En su paso por CABA, la Casa de Jujuy en Buenos Aires brindó un cálido agasajo de bienvenida al reconocido elenco de baile. Durante su estadía, el ballet tuvo una participación estelar en la tradicional Feria de las Regiones, evento donde la Casa de Jujuy se hace presente anualmente.

El Ballet Juventud Prolongada culminó una exitosa y memorable gira por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coronada por la obtención del prestigioso Premio Martín Fierro Cultural.

La delegación jujeña arribó a la capital el pasado 5 de diciembre para asistir a la ceremonia de los galardones, donde fueron distinguidos como Ganadores en la terna “Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folclóricas”, un reconocimiento a su trayectoria y al valioso aporte a la cultura nacional.

El ballet fue el encargado de cerrar el segmento de danzas, ofreciendo una impactante puesta en escena dedicada al Carnaval jujeño. La presentación no solo celebró la identidad cultural de la provincia, sino que también compartió la alegría y el color del norte argentino con turistas y visitantes, cosechando grandes ovaciones.

La agrupación aprovechó su paso por la ciudad para realizar intervenciones artísticas espontáneas en puntos emblemáticos como el Obelisco y el Puente de la Mujer. En cada aparición, los bailarines invitaron al público a interactuar y sumarse al baile, logrando llevar la cultura de Jujuy a nuevos espectadores y dejando en alto el arte de la provincia.

El 8 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María, el Ballet se sumó a la misa en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya, presidida por Monseñor Daniel Fernández, Obispo de Jujuy. Al concluir la ceremonia religiosa, la agrupación ofreció un emotivo cuadro denominado “Las Bordadoras de Santa Ana”, un sentido homenaje a los oficios y las tradiciones ancestrales de la región.

Finalmente, el 9 de diciembre, antes de emprender el regreso triunfal a Jujuy, los integrantes visitaron por última vez la Casa de Jujuy para expresar su profundo agradecimiento por el apoyo logístico y el acompañamiento brindado, fundamental para su llegada a la ciudad, su participación en diversos espacios culturales y la difusión de su arte, sumado al importante premio obtenido.

El Ballet Juventud Prolongada concluye así su paso por Buenos Aires, dejando una profunda huella, celebrando el merecido reconocimiento nacional y compartiendo con pasión y orgullo la riqueza cultural de la provincia de Jujuy.