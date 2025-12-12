Turismo y Cultura. San Antonio prepara la 48° edición del Festival del Quesillo y Folklore

Los detalles de la 48° edición del Festival del Quesillo y Folklore de San Antonio fueron presentados en una conferencia de prensa realizada en el centro cultural Culturarte.

Este festival representa una de las expresiones más representativas del calendario cultural jujeño y se ha consolidado como la celebración que tradicionalmente cierra el año en el calendario folklórico provincial. La propuesta artística incluye presentaciones de danza con participación de ballets locales que llevan meses de preparación, mostrando el compromiso de las academias de la zona.

La programación musical reúne variedad de géneros y artistas, con Los Tekis como figura principal, acompañados por Santiago Cueto, Coroico, Ángelo Aranda, Los de San Antonio, Cele Rodríguez, Echeve y Rafa Verón, junto a otras figuras del folclore jujeño y nacional, grupos emergentes y solistas que le dan dinamismo a la jornada.

El quesillo, producto emblemático de San Antonio, será el protagonista central de la propuesta gastronómica, acompañado por comidas típicas elaboradas por emprendedores y productores locales. Esta participación forma parte de una estrategia para fortalecer las economías regionales y los ingresos de familias que dependen de la producción artesanal.

Las entradas están disponibles en Paseshow a través de www.paseshow.com.ar, con punto de venta habilitado en Jujuy (E y M – Belgrano 969, Loc. 17).