La Fragata Libertad en los billetes de 500 rublos. El misterio de la embajadora argentina de los mares, en las billeteras rusas.

La Fragata Libertad en los billetes de 500 rublos: Esta es una de esas historias donde la realidad supera la ficción. La crónica detalla el curioso cruce entre la numismática rusa y el orgulloso símbolo naval argentino.

En el complejo mundo del diseño de papel moneda, cada detalle suele estar fríamente calculado. Sin embargo, un error de diseño —o quizás una búsqueda estética azarosa— vinculó para siempre a la República Argentina con la Federación de Rusia. Desde 1997, millones de ciudadanos rusos llevan en sus bolsillos una imagen de la Fragata ARA Libertad, el buque escuela argentino, custodiando el puerto ruso de Arkhangelsk.

Un hallazgo inesperado

El billete de 500 rublos, emitido por el Banco Central de Rusia, tiene como motivo principal la ciudad portuaria de Arkhangelsk, en el norte del país. En el reverso, se observa un gran velero de tres mástiles navegando frente a la terminal marítima.

Durante años, se asumió que se trataba de un barco local, pero expertos navales y entusiastas de la numismática notaron inconsistencias: la silueta, el aparejo y la estructura no correspondían a ningún buque ruso de la época, sino a la inconfundible silueta de la Fragata Libertad.

El error de Igor Krylkov: «No quería barcos modernos»

El responsable detrás de esta curiosidad es Igor Krylkov, quien en la década de los 90 era el artista principal de Goznak (la entidad estatal rusa encargada de la impresión de billetes y monedas).

En diversas entrevistas otorgadas a medios rusos años después, Krylkov admitió el «desliz». Según su testimonio, el diseño original del billete incluía un barco de vapor moderno que operaba en la zona de Arkhangelsk. Sin embargo, las autoridades del Banco Central rechazaron la idea, solicitando un velero que evocara una imagen más romántica y tradicional del puerto.

Presionado por el tiempo y la falta de referencias visuales directas de veleros rusos antiguos en esa posición específica, Krylkov recurrió a fotografías de archivo. Fue allí donde encontró una imagen de la Fragata Libertad. Sin considerar las implicaciones diplomáticas o técnicas, redibujó la silueta del buque argentino para el grabado final.

Las pruebas en el diseño

A pesar de ser un grabado pequeño, las coincidencias técnicas son irrefutables:

La arboladura: La disposición de las velas y los mástiles coincide exactamente con el diseño del astillero Río Santiago.

El casco: La línea de flotación y la forma de la proa son características de la fragata argentina, diseñada por el ingeniero naval Amelio D’Arcangelo.

La ausencia de barcos rusos similares: El velero ruso más famoso, el Sedov, es un diseño alemán de cuatro mástiles, lo que lo descarta de inmediato como modelo.

¿Por qué Arkhangelsk?

El puerto de Arkhangelsk es históricamente significativo para Rusia por ser su principal puerta al Ártico. Lo irónico del caso es que la Fragata Libertad, si bien ha recorrido casi todo el mundo en sus viajes de instrucción, nunca ha atracado en dicho puerto. El buque argentino suele visitar San Petersburgo en sus incursiones por el Mar Báltico, pero Arkhangelsk queda a miles de kilómetros de su ruta habitual.

Impacto y permanencia

Aunque el Banco de Rusia ha realizado actualizaciones de seguridad en sus billetes (en 2001, 2004 y 2011), el diseño básico del reverso se ha mantenido. La Fragata Libertad sigue allí, navegando «oficialmente» en aguas rusas.

Para Argentina, este hecho pasó de ser una anécdota de nicho a un motivo de orgullo nacional, consolidando a la fragata no solo como un embajador de los mares, sino como un ícono global involuntario.

La Fragata Libertad en los billetes de 500 rublos.

Fuentes consultadas: Diario La Nación (Argentina): «El billete ruso que lleva la Fragata Libertad». Goznak (Rusia): Archivos históricos sobre el diseño de la serie de billetes de 1997. Entrevista a Igor Krylkov: Publicada originalmente en el semanario ruso «Argumenty i Fakty» (AIF). Centro Naval de la República Argentina: Comparativa técnica de buques de instrucción. Banco Central de la Federación de Rusia (cbr.ru): Descripción oficial del billete de 500 rublos.