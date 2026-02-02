El intendente “Chuli” Jorge felicitó a Wara Calpanchay por su consagración como Revelación en Cosquín 2026

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, felicitó a la artista jujeña Wara Calpanchay, quien se consagró como Revelación del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026, en el marco de la 66° edición del mayor evento del folklore argentino. El logro fue celebrado como un verdadero orgullo para la ciudad y para toda la provincia.

El jefe comunal destacó el talento, la constancia y el compromiso cultural de la joven artista, subrayando la importancia de acompañar a quienes representan a Jujuy en los escenarios más importantes del país y llevan la identidad de la provincia a cada presentación.

El camino de Wara comenzó en la instancia del Pre Cosquín sede Jujuy, donde se consagró ganadora en el rubro Solista Vocal, lo que le permitió avanzar al Pre Cosquín Nacional. Tras este importante logro, la artista fue recibida por el intendente Jorge, quien le brindó su reconocimiento y respaldo institucional de cara al desafío que implicaba representar a la provincia en Cosquín.

Luego de consagrarse en el Pre Cosquín, Wara accedió al escenario principal del la Plaza Próspero Molina. Su presentación fue en la jornada inaugural del festival, donde emocionó al público y recibió una cálida respuesta, con aplausos y muestras de afecto que acompañaron su propuesta artística cargada de identidad y mensaje.

Finalmente, durante la novena luna del Cosquín 2026, la joven cantante, oriunda de Susques, fue distinguida con el premio Revelación, el máximo reconocimiento para los nuevos talentos que pisan el escenario mayor del folklore argentino.

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se celebró con enorme alegría esta consagración que enorgullece a toda la comunidad