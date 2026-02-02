Sadir participó de las celebraciones en honor a la Virgen de la Candelaria en Humahuaca

El gobernador de Jujuy acompañó a los devotos en las hornas a la patrona de la ciudad histórica. “Es muy importante poder acompañar a toda la comunidad», valoró.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, participó de las celebraciones en honor a la Virgen de la Candelaria, acompañando a la comunidad de Humahuaca, junto a la intendenta Karina Paniagua, autoridades provinciales y nacionales, y una gran concurrencia de fieles que se congregaron para rendir homenaje a la patrona.

En este marco, el mandatario agradeció la invitación de las autoridades locales y destacó la profunda fe del pueblo jujeño. “Es muy importante poder acompañar a toda la comunidad. Jujuy y su gente son muy devotos, y sobre todo Humahuaca, que venera siempre a la Virgen de la Candelaria. Participar de la misa junto a vecinos y peregrinos que llegan desde distintos puntos del país es muy significativo”, expresó.

Asimismo, pidió la protección y bendición de la Virgen para toda la provincia y dejó un mensaje especial para la comunidad humahuaqueña, resaltando el acompañamiento permanente del Gobierno de la Provincia.

Por su parte, la intendenta Karina Paniagua manifestó su satisfacción por la convocatoria y la presencia de las autoridades. “Estamos muy contentos porque llegó el día tan esperado por todos los fieles de la prelatura de Humahuaca y por la visita y el acompañamiento del señor gobernador, autoridades provinciales, nacionales y del pueblo en general que se congrega para esta fecha”.

Las honras a la patrona de la ciudad histórica comenzaron a las 4:30 de la mañana con los preparativos y las primeras celebraciones litúrgicas. Continuaron con la misa central y el acto protocolar, y seguirán por la tarde con la tradicional procesión, la misa del peregrino, el paso de agrupaciones gauchas y bandas de sikuris, además de diversas actividades culturales.

Entre los presentes estuvieron el vicepresidente de la Legislatura de Jujuy, Mario Fiad, y la diputada nacional María Inés Zigarán.