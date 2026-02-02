Viernes 6: Jornada de salud para vecinos y trabajadores del sector “Vieja Terminal”

Con diferentes prestaciones gratuitas de electrocardiogramas, atención odontológica, nutrición, psicología y enfermería, el día viernes 6 de febrero, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, invita a vecinos y trabajadores de la economía popular de la zona “Vieja Terminal”, a participar de una jornada de salud y prevención, en la sede de Jorge Newbery, en el horario de 8:30 a 12:00.

Realizada la invitación, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea explicó “principalmente el foco fue puesto en un sector de la ciudad con mucho tránsito de personas, pero también con vecinos y comerciantes que conviven diariamente con ese espacio, como el Paseo Pachamama, toda la zona de Dorrego y alrededores”.

Y añadió “son crecimientos que llevaron al municipio a tomar la decisión de abrir una oficina descentralizada ubicada en Jorge Newbery, para acercar derechos y distintos servicios a la comunidad, abierto a los vecinos en general, pero con especial atención a los hijos de los comerciantes que desarrollan su actividad en esta zona”.

Prosiguió la subsecretaria Daniela Amerise, quien detalló que la jornada será el viernes 6 de febrero, relacionada a la prevención de salud y “destinada a los vecinos del sector y a los comerciantes de la economía popular, quienes podrán acceder de manera gratuita a atención odontológica, realización de electrocardiogramas, atención psicológica para niños, adultos y adultos mayores, además de asesoramiento legal”.

También –añadió – “estarán presentes los equipos que trabajan en la sede de Jorge Newbery, dando a conocer los talleres y servicios que se desarrollan, para que tanto los comerciantes frentistas como quienes forman parte de la economía popular conozcan todas las herramientas y acompañamientos a los que pueden acceder”.

En este contexto, comentó Amerise “la iniciativa responde a la mirada que nos transmite el intendente Jorge respecto al fortalecimiento de los espacios descentralizados del municipio, con el objetivo de que los vecinos los tomen como referencia y puedan acceder a lderechos, que es el eje central de nuestra política de desarrollo humano”.

Y amplió diciendo “en esta oportunidad también vamos a trabajar de manera articulada con el Ministerio y la Secretaría de Trabajo, a través del área COPRETTI, que estará a cargo de la promoción y difusión de la importante tarea que se realiza desde ese organismo, fortaleciendo además el trabajo conjunto con otras áreas vinculadas al sector”.

Luego Rubén Tabarcachi, director de Espacios Públicos, resaltó la articulación lograda con la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad y “con ese espacio descentralizado en la Jorge Newbery. Así que muy contentos de generar este ámbito que nos permite acercar prestaciones municipales a los comerciantes de la economía popular que desarrollan su actividad en la zona”.

Sin dudas, estimó “la jornada representa una herramienta fundamental tanto para los vecinos que circundan la terminal como para los comerciantes de la economía popular, fortaleciendo el acompañamiento del Estado municipal en el territorio”, puntualizó Tabarcachi.

Desde la coordinación de COPRETI (Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil), María Isabel Álvarez, explicó “a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo estaremos presentes en la actividad y agradecer a la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad por la invitación y la convocatoria”.

Con más detalles, manifestó “la zona de la ex terminal es uno de los sectores donde se concentra la mayor cantidad de denuncias vinculadas al trabajo infantil y al trabajo adolescente. Por lo que desde COPRETI vamos a llevar adelante una tarea fundamental de concientización hacia la población, ya que cuando se informa y se comprende qué es el trabajo infantil y qué es el trabajo adolescente, se generan cambios reales y estas situaciones comienzan a disminuir”.

Puntualizó e este marco, “se trata de una política que venimos sosteniendo desde hace años y que impulsamos firmemente desde el Ministerio de Trabajo y Empleo, con el objetivo de erradicar el trabajo no registrado y la explotación laboral. Por ese motivo, es clave nuestra presencia en esta jornada y el trabajo articulado con el municipio y las distintas áreas involucradas”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/DQM4ZyL0LDs