DPV. Vialidad Provincial ejecuta obras de alcantarillas en la Ruta Provincial 4

Las obras de la Dirección Provincial de Vialidad se dan en Reyes, a la altura del Arroyo Las Peras, para mejorar las condiciones de drenaje y seguridad vial.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) ejecuta obras de construcción de siete alcantarillas sobre la Ruta Provincial 4 (RP 4), en la localidad de Reyes, a la altura del Arroyo Las Peras, con el objetivo de mejorar el escurrimiento de aguas y brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas de la zona.

En el tramo que atraviesa el arroyo mencionado se ejecuta la construcción de una alcantarilla transversal y seis alcantarillas longitudinales, estas últimas destinadas desembocan en accesos a calles e inmuebles del sector.

La intervención responde a una condición hídrica de la geografía del lugar, explicó Hugo Ponce, presidente de la DPV, quien ahondó que “durante las lluvias intensas el agua puede llegar a acumular hasta un metro de altura, generando inconvenientes para la circulación y afectando a los vecinos cercanos”. “Las obras buscan dar una solución definitiva a esta situación, optimizando el drenaje“, aseguró.

En cuanto a plazos para los trabajos, Ponce detalló que “se desarrollan en este período de lluvias, lo que puede ocasionar interrupciones en el ritmo de ejecución, y aún así la proyección es concretar las tareas hacia fines de este mes, siempre que las condiciones climáticas lo permitan”.

Es de remarcar que el sector donde se construye la alcantarilla transversal se ejecutaron además tareas complementarias de reubicación de conexiones de gas y agua, ya que estas infraestructuras atravesaban el área de obra, lo que no permitía la ejecución de los trabajos. En paralelo, la DPV articula acciones con la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, quien ejecutará trabajos de encauce y limpieza del canal que desemboca en alcantarilla transversal, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.