Cronograma. Fechas para el trámite de abono docente y presentación de legajos en regiones administrativas

El Ministerio de Educación informó las fechas para realizar las gestiones relativas a los bonos y la entrega de documentación.

El Ministerio de Educación comunica a la docencia jujeña las nuevas fechas de recepción de documentación relativa a abonos y legajos en las respectivas jefaturas administrativas regionales.

Del 2 al 13 de febrero: devolución de abonos correspondientes a noviembre y diciembre de 2025, junto con la solicitud de los meses de febrero y marzo de 2026.

Del 9 al 20 de marzo: devolución de abonos de febrero, solicitud del mes de abril y presentación de legajos docentes.

Requisitos a tener en cuenta para tramitar el abono docente:

*Copia de DNI autenticada 2 (dos).

*Declaración Jurada de cargo original y copia autenticada.

*Certificado de Residencia 2 (dos).

*Designación de cargo (para docentes provisionales, suplentes y reemplazantes).