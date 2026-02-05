Noticias de Jujuy

Eficiencia y modernización del Estado con la firma de los primeros decretos digitales en Jujuy

El gobernador Carlos Sadir rubricó por primera vez digitalmente los decretos para hacer efectivo el pase a planta permanente de trabajadores del Ejecutivo.

«Firmé los primeros decretos digitales, que permitieron el pase a planta permanente de agentes del Poder Ejecutivo. Lo hice a través del nuevo Sistema de Gestión Integral de Recursos Humanos de la Administración Pública Provincial (GIRHAP)», anunció el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, sobre el avance en digitalización y eficientización de la gestión estatal.

«Seguimos dando pasos importantes para modernizar el Estado, reducir la burocracia y fortalecer el trabajo conjunto de las distintas áreas de gobierno», resaltó el mandatario provincial con énfasis en la decisión política de transformar, mejorar y potenciar la administración pública a través de la implementación de recursos digitales y estrategias informáticas.

Desde la Dirección Provincial de Personal, junto con la Secretaria Informática del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se trabajó en la implementación del Sub-Sistema de Gestión Integral de Recursos Humanos de la Administración Pública Provincial (GIRHAP). De esta forma, se tramitaron los primeros decretos digitales disponiendo el pase a planta permanente de agentes del Poder Ejecutivo de la provincia.

Este sistema permitirá incorporar y ejecutar en forma gradual y paulatina todos los procesos referidos a la gestión de recursos humanos de la administración pública de la provincia, generar los datos necesarios para la liquidación de haberes y la alimentación del Legajo Único de Personal Informatizado.

