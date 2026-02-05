La campaña “Sin Casco No Ingresás” se extiende con operativos móviles en los barrios

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en conjunto con efectivos de la Policía de la Provincia , continúa llevando adelante operativos móviles de control y prevención vial en distintos barrios de la ciudad, como parte de la campaña “Sin Casco No Ingresás”, lanzada en diciembre del año pasado.

En ese marco, durante la jornada del miércoles se realizaron controles en los barrios Malvinas y San Pedrito, donde se procedió a la demora de 20 motocicletas debido a la falta de uso del casco protector y a la ausencia de documentación personal o del rodado.

Al respecto, el director de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, recordó que la campaña comenzó a mediados de diciembre y aseguró que “quedará establecida de manera definitiva”, con el objetivo de reforzar el control del uso obligatorio del casco de seguridad tanto en conductores como en acompañantes.

En ese sentido, el funcionario remarcó que “las motocicletas son para dos personas y no para más de esa cantidad, ya que exceder esa capacidad supera el peso de sostenimiento del vehículo y aumenta el riesgo de accidentes”.

Frías explicó que la iniciativa se amplió a distintos sectores de la ciudad mediante operativos móviles, señalando que “ya en el casco céntrico la mayoría de los vecinos y conductores cumplen con el uso del casco para ingresar, por lo que el control se mantiene regulado con personal de calle”.

Asimismo, advirtió que, debido a la existencia de aplicaciones y redes de comunicación que informan sobre controles fijos, se intensificaron los procedimientos móviles. “Personal motorizado de la Dirección de Tránsito, junto con efectivos policiales y el carretón municipal, recorren los barrios para verificar el cumplimiento del uso del casco. En caso de infracción, se procede a la demora del vehículo y su traslado al canchón municipal”, detalló.

Finalmente, el funcionario exhortó a los conductores de motocicletas a circular con casco protector y enfatizó que “no se está exigiendo nada fuera de lo común, ya que el operativo busca resguardar la integridad física de las personas y prevenir accidentes o riesgos de vida”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/zgB-ujR5SZ4