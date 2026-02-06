Comunidades guaraníes realizaron la ceremonia de apertura del Arete Guazú en Plaza España

El Gobierno provincial acompañó la celebración espiritual y ancestral que marca el inicio de una de las festividades más importantes del pueblo guaraní, con la participación de más de 35 comunidades de las Yungas.

En la Plaza España de Casa de Gobierno se llevó a cabo la ceremonia de apertura del Arete Guazú, celebración espiritual, cultural y ancestral del pueblo guaraní de las Yungas, con la participación de representantes de más de 35 comunidades de distintos puntos de la provincia.

La jornada incluyó el Yerure, ritual tradicional que simboliza la apertura de esta festividad y el vínculo con los ancestros, realizado al pie de un árbol, elemento sagrado que representa la conexión con la tierra y la naturaleza. Asimismo, la ceremonia coincide con el inicio del tiempo de cosecha del maíz, etapa de profundo significado para la cosmovisión guaraní.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de acompañar y fortalecer estas expresiones culturales, promoviendo el respeto por la identidad, las tradiciones y los derechos de los pueblos originarios, en el marco de una gestión presente y cercana a las comunidades.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, acompañó la celebración, destacó la realización de la actividad y la asistencia desplegada desde su cartera. “Tuvimos el honor de compartir la ceremonia ancestral del Yerure, una celebración espiritual muy sentida, previa al Arete Guazú, donde se agradece a los ancestros y a la cosecha del maíz, a través de ofrendas y danzas tradicionales», manifestó.

«Posteriormente compartimos un almuerzo en el Centro Cultural del Barrio Alto Comedero y continuaron hacia la localidad de El Carmen”, expresó la funcionaria.

En ese sentido, remarcó que “desde un Estado presente vamos a seguir acompañando a cada comunidad, respetando su cultura, su identidad y trabajando de manera cercana para conocer sus realidades y brindar respuestas concretas”.

Participaron en la actividad delegaciones provenientes de Libertador General San Martín, Calilegua, El Talar, Caimancito, Yuto y El Bananal, entre otras localidades, que posteriormente replicarán el Arete Guazú en sus territorios de acuerdo a sus calendarios tradicionales.

Estuvieron presentes el director de Gestión de la Gobernación, Gustavo Carrasco, el secretario de Cultura José Rodríguez Bárcena, diputados provinciales y concejales.