Diálogo. El Gobierno de Jujuy impulsa la búsqueda de solución al conflicto en Industrias Zapla

El ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, recibió a referentes de la Unión Obrera Metalúrgica y recordó que fue dictada la conciliación para lograr acuerdos.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, tomó intervención en el conflicto que afecta a los trabajadores y a la empresa Industrias Zapla SA, ex Aceros Zapla. En ese marco, el titular de la cartera, Normando Álvarez García, recibió a referentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

«Nos reunimos con el secretario general de la UOM nacional, Abel Furlán, con los dirigentes gremiales de Salta y Jujuy, trabajadores de Aceros Zapla y con los abogados que los representan», manifestó el funcionario tras el encuentro y diálogo en Casa de Gobierno.

«Me comprometí, como se está haciendo, a la intervención del Gobierno provincial a través de la Secretaría de Trabajo», indicó Álvarez García y recordó que se realizó «el llamado a conciliación obligatoria, para invitar al diálogo entre empresas y trabajadores y encontrar soluciones».

El ministro de Gobierno hizo hincapié en utilizar la instancia para generar consensos y arribar a resoluciones concretas y efectivas. «A veces la conciliación puede ser utilizada solamente para retardar un proceso y es fundamental que se lleguen a acuerdos», destacó.

«El gobernador pidió la intervención nuestra, el Gobierno evita los conflictos que perjudican los intereses de la sociedad en general», afirmó Álvarez García remarcando la importancia de «mantener una fuente de trabajo como Aceros Zapla, que es una empresa emblemática de Jujuy», sostuvo.

«Es fundamental que funcionen todas las empresas con los trabajadores cumpliendo sus labores y los derechos de los trabajadores», cerró.