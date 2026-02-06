Hacienda. Convocatoria a presentar ofertas para la adquisición de bienes informáticos

El plazo límite para la recepción de las propuestas es el día 13 de febrero de 2026 a las 13:00 horas.

El Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través de la Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, invita a los interesados a participar en la Solicitud de Cotización N° 05/2026, la cual tiene por objeto la «Adquisición de Bienes Informáticos» en el marco del Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo, financiado mediante la Donación BIRF N° TF-C8844 del Banco Mundial.

La presente convocatoria busca la provisión de seis PC de escritorio con sus respectivos monitores y dos computadoras portátiles (notebooks), bajo un presupuesto oficial total de doce millones setecientos diez mil pesos ($12.710.000,00). El proceso de selección se efectuará de conformidad con las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión.

Los proveedores interesados pueden consultar la documentación técnica y los pliegos de bases y condiciones en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/19xnG-szEfyoniipgcfjf2bXiVGhrQQlH. Asimismo, podrán solicitar información adicional o aclaraciones enviando un correo electrónico a la casilla [email protected] hasta tres días hábiles antes de la apertura de ofertas.

Las ofertas deberán presentarse en idioma español y entregarse en la sede de la Secretaría, ubicada en calle República de Líbano N° 226, 1° piso, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, o enviarse por vía digital al correo oficial antes mencionado. El plazo límite para la recepción de las propuestas vence el día 13 de febrero de 2026 a las 13:00 horas.