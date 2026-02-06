Jujuy Phygital agradeció el acompañamiento del Gobierno de Jujuy en la competencia nacional

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, recibió a representantes de la Asociación Jujeña de Deportes Electrónicos, quienes destacaron el apoyo del Gobierno provincial.

El ministro de Hacienda y Finanzas de Jujuy, Federico Cardozo, recibió a integrantes de la Asociación Jujeña de Deportes Electrónicos, encabezados por su presidente, Luis Pérez, tras la participación del equipo jujeño de Phygital Fútbol en la Copa Argentina de la disciplina.

Durante el encuentro, los miembros de la organización agradecieron el acompañamiento del Gobierno de Jujuy, que permitió concretar la participación del equipo en esta competencia nacional, en la que Jujuy logró posicionarse entre los ocho mejores seleccionados del país.

Luis Pérez destacó la importancia de la experiencia y el crecimiento del sector. “Fue un gran paso para el ecosistema local. Competimos junto a creadores de contenido y equipos de gran nivel, en un evento con transmisiones en TV Pública y plataformas digitales. Para muchos chicos fue una vivencia única que nos impulsa a seguir trabajando”, manifestó.

Asimismo, remarcó que se trató de la primera participación de una selección jujeña en esta disciplina emergente y adelantó que ya se proyectan nuevas metas, entre ellas la posibilidad de gestionar la realización de la Copa Argentina en la provincia.

Por su parte, Mariano Mercado Allende, referente del grupo, valoró el impacto social del deporte electrónico y señaló que “fue una experiencia muy positiva». El joven adelantó que el objetivo es «seguir apostando al deporte electrónico y también al físico, entendiendo que son espacios de integración y oportunidades. Queremos abrir las puertas a más chicos para que puedan sumarse y vivir esta experiencia”, apuntó.

El Phyigital Fútbol combina instancias virtuales en consola con partidos presenciales de fútbol cinco, integrando el deporte tradicional con el entorno digital y generando nuevas oportunidades de desarrollo para jóvenes talentos.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy continúa acompañando iniciativas que promueven la innovación, el desarrollo tecnológico y la inclusión de nuevas disciplinas deportivas, fortaleciendo el crecimiento del deporte y la participación juvenil en Jujuy.