Reuniones. El Gobierno de Jujuy inicia el lunes las reuniones paritarias con los representantes gremiales

El Gobierno de Jujuy inicia el lunes las reuniones paritarias con los representantes gremiales

Dando cumplimiento al compromiso establecido en el último encuentro, comienza el diálogo entre las autoridades del Ejecutivo y los representantes de los trabajadores.

El Gobierno de Jujuy inicia este lunes 9 de febrero la mesa de paritarias con los gremios que representan a los trabajadores de los distintos sectores de la administración pública, en cumplimiento del compromiso pactado en el último encuentro entre las autoridades del Ejecutivo y los dirigentes sindicales.

Las conversaciones salariales comenzarán el lunes con los gremios docentes. Como antesala clave en la previa de las paritarias, el 2 de febrero se realizó la primera mesa técnica del año, un espacio de diálogo institucional destinado a fortalecer el trabajo conjunto y abordar de manera integral diversas dimensiones vinculadas a la labor docente.

El martes 10 continuará la agenda de reuniones, con gremios de la sanidad, administración general, organismos de control y sindicatos de trabajadores municipales.

Finalmente, la última reunión en esta primera instancia de diálogo salarial será el miércoles 11 y estarán presentes los representantes de los trabajadores profesionales de la administración pública y del personal legislativo.

Los ministerios de Hacienda y Gobierno y Justicia están a cargo de la convocatoria a los sindicatos, junto con el Ministerio de Educación, en el caso de las reuniones que se realizan con los gremios docentes.

