Reuniones. El Gobierno de Jujuy inicia el lunes las reuniones paritarias con los representantes gremiales

Dando cumplimiento al compromiso establecido en el último encuentro, comienza el diálogo entre las autoridades del Ejecutivo y los representantes de los trabajadores.

El Gobierno de Jujuy inicia este lunes 9 de febrero la mesa de paritarias con los gremios que representan a los trabajadores de los distintos sectores de la administración pública, en cumplimiento del compromiso pactado en el último encuentro entre las autoridades del Ejecutivo y los dirigentes sindicales.

Las conversaciones salariales comenzarán el lunes con los gremios docentes. Como antesala clave en la previa de las paritarias, el 2 de febrero se realizó la primera mesa técnica del año, un espacio de diálogo institucional destinado a fortalecer el trabajo conjunto y abordar de manera integral diversas dimensiones vinculadas a la labor docente.

El martes 10 continuará la agenda de reuniones, con gremios de la sanidad, administración general, organismos de control y sindicatos de trabajadores municipales.

Finalmente, la última reunión en esta primera instancia de diálogo salarial será el miércoles 11 y estarán presentes los representantes de los trabajadores profesionales de la administración pública y del personal legislativo.

Los ministerios de Hacienda y Gobierno y Justicia están a cargo de la convocatoria a los sindicatos, junto con el Ministerio de Educación, en el caso de las reuniones que se realizan con los gremios docentes.