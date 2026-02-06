Todo listo para el inicio de los Corsos Capitalinos 2026

Está todo preparado para que este sábado 7 de febrero den inicio los Corsos Capitalinos 2026, uno de los eventos culturales más esperados por los vecinos y vecinas de la ciudad, que año tras año convoca a miles de personas para celebrar la identidad, la música y el color del carnaval.

Desde la Dirección de Cultura informaron que los corsos se desarrollarán este fin de semana, el sábado 7 y domingo 8 de febrero, ambos días desde las 18 hs, yen Avenida Forestal del barrio Alto Comedero, espacio que permitirá una mejor organización y mayor comodidad para el público.

Como cada año, comparsas, agrupaciones carnestolendas y artistas populares serán los grandes protagonistas de esta propuesta cultural, que tendrá carácter competitivo. En este marco, se recordó que cada comparsa deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos en un reglamento específico, condición indispensable para poder participar y acceder a los premios previstos.

Asimismo, se destacó que los Corsos Capitalinos contarán con cinco categorías, y que en cada una de ellas se premiará al primer, segundo y tercer puesto. Los premios serán abonados únicamente a aquellas comparsas que cumplan en su totalidad con los requisitos establecidos en el reglamento vigente.

De esta manera, la ciudad se prepara para vivir un nuevo fin de semana a puro carnaval, con propuestas pensadas para disfrutar en familia y revalorizar una de las tradiciones culturales más emblemáticas de la capital jujeña.