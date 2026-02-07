Abordaje y prevención. Consejo Provincial de Mujeres, Poder Judicial y UCSE impulsan investigaciones para fortalecer políticas

Se trazaron lineamientos de trabajo 2026 entre el Consejo Provincial de Mujeres, el Poder Judicial y la UCSE para promover y fortalecer las investigaciones.

En la sede de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), autoridades de la Unidad Académica, el Consejo Provincial de Mujeres y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial se reunieron con el objetivo de trazar ejes de trabajo 2026 para promover y fortalecer investigaciones, transferencia de conocimiento y políticas de vinculación social.

Las investigaciones, la transferencia de conocimientos y políticas de vinculación social se suman al trabajo previo que incluía prácticas profesionalizantes en los dispositivos del Consejo Provincial de Mujeres.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres destacaron el rol de las Universidades, tanto públicas como privadas, para generar conocimiento situado que permita fortalecer las políticas públicas de abordaje de las violencias y las desigualdades basadas en género, por lo que agradecieron a las autoridades de la UCSE por el compromiso y la decisión de continuar con una agenda de trabajo conjunta.

Por su parte, la Oficina de la Mujer del Poder Judicial resaltó la importancia de iniciativas interinstitucionales, e hizo foco en líneas de investigación posibles vinculadas a un trabajo realizado desde el organismo en materia de prevención de las violencias digitales y acceso a la justicia.

Finalmente, desde la Universidad destacaron la importancia de la vinculación social, haciendo énfasis en el trabajo conjunto para promover un mayor bienestar a la comunidad. Así también, resaltaron la diversidad de carreras de la Unidad Académica como una oportunidad de ampliar los horizontes de articulación, integrando a las carreras de Piscología y Abogacía como disciplinas estrechamente vinculadas al abordaje de las violencias.

La incorporación de las investigaciones y transferencia de conocimiento a la agenda de trabajo conjunta complementa los convenios previos para prácticas profesionalizantes que permite a estudiantes de la carrera de psicología el aprendizaje desde los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Género, y refuerza el vínculo entre los estados provinciales y el sector académico.

De la reunión participaron por la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) su decano, Dr. Marcelo Brunet, y la Prosecretaria de Investigación de la Unidad Académica, Dra. Mónica Montenegro; por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, su titular Lic. Erica Montenegro y la Lic. Sonia Estephan. Por el Consejo Provincial de Mujeres, estuvieron presentes el director provincial de Políticas Culturales, Franco Dorado, y la coordinadora de los Centros de Atención Integral, Gabriela Salinas.