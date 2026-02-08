Articulación Local. Se consolidó en Yuto la Red Intersectorial y Comunitaria de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

La Red Intersectorial y Comunitaria permitirá fortalecer la articulación y promover un abordaje integral y corresponsable para garantizar derechos y cuidados.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Jujuy se llevó adelante en la localidad de Yuto un Espacio Local de Articulación Intersectorial que permitió consolidar la Red Intersectorial y Comunitaria de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, concebida como un ámbito permanente de trabajo conjunto para fortalecer el Sistema de Protección Integral, con anclaje territorial y enfoque comunitario.

La conformación de esta red constituye un eje estratégico para la comunidad de Yuto, ya que establece un marco de articulación sostenida entre organismos del Estado, instituciones locales y organizaciones comunitarias, orientado a garantizar respuestas integrales, oportunas y corresponsables frente a las diversas problemáticas que atraviesan a niñas, niños, adolescentes y sus familias.

En ese contexto, el intendente David Abraham destacó la importancia de la presencia del Estado provincial en el territorio y valoró la consolidación de este espacio colectivo. Asimismo, agradeció el acompañamiento de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, y de los equipos técnicos, subrayando que “las respuestas deben construirse de manera conjunta, desde el municipio, la salud, la educación, la iglesia y las organizaciones comunitarias”.

La jornada se desarrolló como una instancia de trabajo estratégico orientada a fortalecer la articulación intersectorial, promover la corresponsabilidad y consolidar un abordaje integral de las políticas de protección de derechos, priorizando la escucha activa, el conocimiento de las realidades locales y la construcción de acuerdos colectivos.

Durante el encuentro a cargo de la lic. en Psicología, Mariela Salto, se implementaron dinámicas sensibilizadoras y herramientas colaborativas que favorecieron la participación activa de las y los asistentes, generando espacios de diálogo, análisis y reflexión conjunta en torno a las problemáticas del territorio, con especial énfasis en el cuidado integral y la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Uno de los dispositivos centrales fue la construcción de un Mapa Colaborativo, herramienta que permitió identificar actores clave del territorio, reconocer dispositivos y servicios existentes, y visibilizar recursos institucionales disponibles. Este proceso fortaleció el conocimiento del entramado institucional local y permitió avanzar en la definición de roles y corresponsabilidades, dando sustento a la consolidación de la Red Intersectorial y Comunitaria de Yuto.

Participaron de la jornada representantes del Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Salud (incluyendo el hospital local, equipos de salud mental y dispositivos comunitarios), SUCOPSUI, Ministerio de Educación, el Municipio de El Talar, INTA Yuto, Parroquia San Miguel Arcángel, Cáritas, organizaciones comunitarias, comedores y merenderos, el Concejo Deliberante, fuerzas de seguridad y equipos técnicos interdisciplinarios, entre ellos trabajadores sociales, psicólogos, operadores comunitarios, docentes, catequistas y referentes barriales.