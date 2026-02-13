Producción. Trabajo coordinado para fortalecer al sector tabacalero

Noticias de Jujuy

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy ratifica el compromiso con el diálogo institucional y la articulación interprovincial para avanzar en consensos.

En el marco de una agenda de trabajo planificada, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy encabezó días atrás una reunión de la Unidad Coordinadora de Tabaco, con la participación de distintos representantes del sector, la Cámara del Tabaco de Jujuy y la Cooperativa de Tabacaleros, donde se analizó la evolución de la campaña en curso y se evaluaron las principales variables de mercado de cara a la negociación de precios.

Durante ese encuentro se destacó la mejora en los indicadores productivos, con mejores niveles de rendimiento y calidad respecto al año anterior. Asimismo, se abordaron herramientas de financiamiento disponibles para el sector, la distribución de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) y la planificación de la próxima campaña.

Trabajo coordinado para fortalecer al sector tabacalero – Reunión en Jujuy

En continuidad con ese trabajo previo, en la ciudad de Salta se llevó a cabo la primera reunión para la fijación del precio del tabaco Virginia para las provincias de Jujuy y Salta, con la participación del ministro Juan Carlos Abud Robles, su par salteño, representantes de cámaras, cooperativas e industria.

Durante la reunión no se arribó a un acuerdo. El sector industrial presentó una oferta de incremento del 27%, mientras que la Cámara del Tabaco planteó un pedido del 45%. Las partes acordaron continuar el diálogo y fijaron como fecha definitiva para la determinación del precio el próximo 27 de febrero en la provincia de Jujuy.

Trabajo coordinado para fortalecer al sector tabacalero – Reunión en Salta

El diálogo institucional y la articulación interprovincial continúan siendo herramientas fundamentales para avanzar en consensos que brinden previsibilidad y acompañamiento al sector tabacalero.

