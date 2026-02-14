Prevención en territorio. Carnaval sin Violencias en el topamiento de comadres en Macedonio Graz

El Consejo Provincial de Mujeres acompañó el topamiento de comadres en el marco del «Carnaval sin Violencias» en Macedonio Graz

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades acompañó el tradicional topamiento de comadres que se realizó en instalaciones de la Casa Macedonio Graz con la campaña de prevención de la violencia de género “Carnaval sin Violencias”.

Durante la jornada se promocionaron los servicios disponibles del Gobierno de Jujuy ante situaciones de violencia de género, dando a conocer la modalidad de trabajo de los equipos interdisciplinarios que integran los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos en todo el territorio.

Asimismo, se acercaron herramientas para identificar posibles situaciones de violencia conociendo los tipos y modalidades que existen, a través del diálogo con vecinas y vecinos que participaron en el lugar de las actividades por carnaval.

La participación en estas festividades de gran convocatoria favorece la interacción directa con la gente lo que permite despejar dudas, abordar la temática con perspectiva de género e intercambiar experiencias con la finalidad de prevenir y erradicar la violencia por motivos de género.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció a la Secretaría de Cultura y a la Coordinadora de Industrias Culturales, Florencia Cari, por la invitación y el compromiso en la construcción de espacios culturales seguros e inclusivos.

Participaron de la actividad el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa y Darío Julián del equipo técnico.